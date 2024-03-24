中職》6週就瘦了10公斤 林泓育以生涯最輕盈體態開季

樂天桃猿林泓育。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕職棒生涯邁入第15年，38歲的樂天桃猿「小胖」林泓育今年季前最大改變出現在身型上，他將以生涯最輕盈的體態迎接中職35年，透露休季期間只花6週就瘦下10公斤，目前體重99公斤，也是過去14年未出現的二位數體重。

林泓育在今年開訓時就以瘦了一圈的體態現身，如今快要開季他仍HOLD住二位數體重，「因為我都自己煮，今年到現在我還沒有進過球隊餐廳或吃過球場便當，都是自己帶。」

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「說實在，這樣也比較健康」，林泓育利用去年季後的休季期間進行減重計畫，他說自己從小就在母親身邊學做菜，因此只要自己或朋友想吃什麼，他都可以做，像紅燒獅子頭、宮保雞丁等菜色也都是他口中「算簡單的」，因此自己製作健康餐點，對他來說很容易。

林泓育舉例，現在在宿舍，他拿個電鍋就可以蒸東西來吃，而現在每天到球場，他就自備手工餐盒，「今天的菜色就是地瓜、雞胸肉和蛋，都是很方便取得的。」賽後回去他也吃得很簡單，「像我昨晚就是煮雞湯來喝，吃點雞肉，喝點湯，就不用再買外食，也比較省。」

再過不到1週就要開季，林泓育目標再瘦1公斤，「從最胖113公斤，到目標98公斤，瘦個15公斤差不多了。」

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