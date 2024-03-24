MLB》能忘記在洋基打球的記憶就好了.. 前金手套巨砲受訪吐露心聲

蓋洛。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年休賽季以1年500萬美元（約新台幣1.57億）合約加盟國民的前金手套強打蓋洛（Joey Gallo）在春訓營被問到職業生涯最想忘記的時刻時，蓋洛給了一個讓人毫不意外的答案。

近日蓋洛在接受媒體訪問時談到這個問題時表示:「應該是我在洋基隊那段時間，如果那段時間從未發生會是件很棒的事，就讓我們當作那段時間不算數，就此跳過它吧。」而對此受訪者也認為蓋洛的答案非常合理。

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蓋洛的職業生涯於遊騎兵起步，在被交易至洋基前曾是一位擁有出色守備能力且長打實力出色的好手，不僅曾拿下金手套且曾2度單季超過40轟，但他被於2021下半季被交易至洋基後打擊狀況開始一落千丈，不僅打擊率從2成23下滑至1成60，同時OPS+（標準化攻擊指數）也從在上半季在遊騎兵的138大幅滑落至93，同時他的打擊狀況到了2022上半年仍未好轉，這樣的低迷表現最終讓洋基制服組決定盡早認賠殺出，在使用僅一年的情況下選擇將蓋洛交易至道奇。

而最終蓋洛也在離開紐約後打擊狀況逐步回升，雖然去年揮空率及被三振率都來到生涯新高，但他的OPS+是自他在遊騎兵後首度回到100以上，單季全壘打數也重回20支大關，在蓋洛離開洋基才能找回打擊身手的情況下，不想記得那段低迷的過去並不讓人意外。

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