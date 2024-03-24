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中職》古久保賽前才誇樂天先發投手群 鈴木駿輔對味全5局挨雙轟吞敗

2024/03/24 17:20

鈴木駿輔。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿在公辦熱身賽出現後防罩門，也讓總教練古久保健二在今天賽前對於缺少終結者顯得頭痛，但他仍慶幸還好先發投手群表現不錯。只是在對味全龍開賽後，樂天先發投手鈴木駿輔投5局被鄭鎧文3分砲和劉基鴻陽春砲痛擊，終場樂天以3：12敗下陣來，在公辦熱身賽苦吞4連敗。

樂天在今天賽前的6敗中，有5敗是敗在最後一局，也曝露缺少強力終結者的罩門。古久保賽前面對媒體提問時，也對球隊在少了豪勁、陳禹勳和賴鴻誠等資深牛棚大將後出現的後防破口，顯得很傷腦筋，但他也對至今先發投手群的表現感到滿意，還說：「可以慶幸的是，現在先發投手都丟得還滿好的。」

只是鈴木俊輔雖在17日對味全繳出5局只失1分好投，今天首局就面臨連續被敲安打的危機，3局上1出局後又被吉力吉撈和李凱威連續敲安後，雖三振掉劉基鴻，卻難擋鄭鎧文的3分砲，而5局上再遭劉基鴻全壘打砲轟，累計他今天投5局用84球被敲8支安打失4分，成為此役敗戰投手。

鄭鎧文。（記者林正堃攝）

樂天在2局下靠林承飛陽春砲、5局下宋嘉翔的兩分砲追分，但後援投手葉家琪在6局上失1分，陳冠宇在8局上也失2分，而這3分都是從樂天轉隊味全的郭嚴文所打回。9局上陳鴻文登場，他繼昨天挨富邦申皓瑋再見轟後，又被蔣少宏轟出兩分砲，1出局後又接連挨張政禹和郭天信各1支三壘安打失分，只能黯然下丘，而接替上場的邱駿威也止不住血再失2分。

宋嘉翔。（記者林正堃攝）

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