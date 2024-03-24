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UBA》喬納森超狂26分、30籃板 虎科力退世新奪季軍寫隊史最佳

2024/03/24 17:16

喬納森繳出全場最高26分、30籃板，幫助虎尾科大拿下季軍。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕虎尾科大今天在UBA大專籃球聯賽公開男一級季軍戰，靠著喬納森繳出全場最高26分、30籃板，加上王鈞聖13分，終場以81：72擊敗世新大學，隊史首奪公開一級季軍，寫下最佳成績。

105學年後重返一級的虎科，以預賽第3之姿闖進8強，被封為這屆「黑馬」，8強複賽卻打得跌跌撞撞，最後以第4名搭上4強列車，隊史首度在公開一級4強賽亮相。不過，虎科4強首戰仍過不了衛冕軍政治大學這關，只能和前役敗給健行科大的世新爭季軍。

虎科今開賽一度落後，但很快穩住陣腳，該節尾聲反撲，首節打完反倒取得4分超前，第2節最後3分多鐘，柯舜凱三分球助虎科擴大領先，世新則在最後關頭靠著陳將双放進2分稍稍縮小差距，半場打完虎科暫時以40：34領先。

虎科替補上陣的衛冠宇前兩節繳出8分最高，世新張俊生繳11分。

前3節打完雙位數落後的世新，決勝節展開反撲，在陳將双、張俊生發揮下，追到5分差，但虎科很快穩住陣腳，再度擴大優勢，即便最後一分鐘世新一度追到7分差，也無力扭轉戰局。

虎科喬納森繳出全場最高26分、30籃板，大三的王鈞聖進帳13分，世新張俊生貢獻全隊最高21分，陳將双16分次之。

世新大學張俊生（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）

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