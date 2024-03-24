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中職》個性「那個樣子」的鄭鎧文轟三分砲 泰山給他比個讚

2024/03/24 18:17

鄭鎧文轟出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕鄭鎧文今天在公辦熱身賽對樂天桃猿轟出三分砲，賽後味全龍總教練葉君璋用「那個樣子」形容他的個性一度讓媒體發出疑問，隨後解釋是指他看起來比較內向，但感覺目前已融入球隊；鄭鎧文在受訪時則不改靦腆的省話風格，透露打擊教練張泰山在自己開轟後比了個讚。

鄭鎧文在今天賽前的5場公辦熱身賽累計7打數3安打，但都是短程的一壘安打，他還對媒體表示希望長打能快點出現。結果開賽後，他在3局上就對樂天桃猿先發投手鈴木駿輔轟出3分砲。

葉總指出，原本熱身賽一開始時鄭鎧文的腰有點問題，一度還擔心他的進度落後，「目前看起來對球的掌握度不錯。」被問及鄭鎧文是否已融入球隊，葉總則說：「看起來是有啦，他的個性本來就是『那個樣子』嘛。」在媒體提出疑問後，葉總解釋是說他看起來比較內向，「他應該有（融入）啦，我們球隊也滿簡單的。」

鄭鎧文則表示，因為龍隊球員比較年輕，也很活潑，自己多少也有被感染到，「他們在跑步那些，或是球場上的態度，都是值得我學習的地方。」至於張泰山或其他打擊教練有沒有給予提點，鄭鎧文則說可能因為自己年紀比較大，教練只有稍微提點一下，不會要求他做什麼，「我開轟後，泰山就說好球喔，然後比個讚。」

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