UBA》力壓「雙生」領軍的世新 虎科主帥盧譽誠：給球員打100分

虎尾科大總教練盧譽誠。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕隊史首闖UBA大專籃球聯賽公開男一級4強的虎尾科大，今天以81：72力壓有陳將双、張俊生坐鎮的世新大學，奪下隊史在公開一級4強首勝，虎科教練盧譽誠表示，球員這兩天的表現是100分。

虎科本屆重返公開一級即殺進4強，即便前役不敵衛冕軍政治大學，無緣爭冠，今天重整旗鼓，一路壓制世新，不過王鈞聖認為，賽前有設定減少讓陳將双、張俊生持球，但也讓他們得滿多分的，這場表現沒有滿分，還可以更好。

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虎科本屆隊上有5名外籍生坐鎮，但馬克斯前役扭傷右腳踝，今天缺陣，盧譽誠表示，雖然遇到傷兵問題，但球員打得更團結，一起完成勝利，大家這兩天都是一百分表現，「謝謝我的球員，還有支持虎科的所有人。」

由於虎科這季有5名外籍生，外界普遍認為，他們靠著外籍生才能打出「黑馬」表現，但盧譽誠解釋，其實比賽大多是讓2名外籍生搭配3名本土球員，包含林明暐、柯舜凱、王鈞聖等人都有不少上場時間，最主要目的還是培養本土球員。

針對明年UBA改制，每隊雖可報名、登錄不只一名外籍生，但一次只能有一名外籍生上場，盧譽誠不擔心，「我們本土後衛戰力很好，關鍵在於經驗上累積跟成長，只要再把四號位補齊，明年還是很有機會。」

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