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謝國城盃少棒》黃季烜連飆17K完封還敲致勝彈 彰化縣1分險勝高雄市

2024/03/24 19:18

彰化縣黃季烜完封6局還飆出17K。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕113年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今（24）天起在臺東棒球村開打，彰化縣靠著超級戰將過頭關，黃季烜「大谷翔平」上身，不只6局完封、飆出連續17K，還在首打席敲出致勝陽春砲，幫助球隊終場以1：0力克高雄市。

黃季烜雖然面對首名打者被敲出安打，但接下來賞出17上17下，而且通通都是三振，雖然6局上出現觸身球，最後還是製造了二壘滾地球結束比賽，只可惜和18K紀錄擦身而過。

彰化縣此役也只有2支安打，其中黃季烜在1局下首打席的陽春全壘打，成為關鍵一擊，讓球隊雖然也吞了9K依舊搶下勝利，擊敗首度為高雄市出征的屏山國小。

彰化縣黃季烜首打席陽春全壘打成為勝利打點。（台灣世界少棒聯盟提供）

彰化縣教練柯良宗指出，因為自家戰力深度有限，為了且戰且走，第一場比賽就派出王牌黃季烜先發，他是五年級才轉學到東山國小的「空降扛壩子」，去年五年級就獲選為U12世界盃國手，今年在修正控球後，球速與準度兼具，即使健康狀態不佳，照樣能展現K功，「其實他前幾日發燒，沒什麼練球，原本擔心會狀況不好。」

因為過去都只丟1局就退場，黃季烜直說完封比投出17K和2個完美一局還開心，「以前控球不好，這是我第1場完封。」父母都到臺東現場應援或許也是動力來源，首度投了80球依舊覺得有餘力，而且今天還刷新個人最快球速，來到116公里，離爸爸開出的條件越來越接近，「原本是113公里，他說如果國小畢業沒有120公里就不要投了，因為我爆發力很夠，應該要有突破的，他也講如果我長不高、沒到180公分就不要當投手。」這學年長高12公分的他已經來到172公分。

而那發全壘打是在2好球後沈穩鎖定，黃季烜透露，敲到就知道會飛出場，「教練有教2好球後要更努力看球，才不會被三振，然後附近的球要破壞掉，我看那顆差不多位置就打。」繳出超狂二刀流事蹟，當被問到是否覺得自己有複製到偶像大谷翔平時，他這麼回應，「差太多了，打擊不夠，我還有被三振。」

至於稍早的賽事，臺南市也是靠著先發投手林孟皞完封，以7：0擊敗臺中市；南投縣則和地主臺東縣難分難解，到第8局突破僵局制，才以6：5險勝而出，陣中的雙胞胎「責任兄弟」劉與責、劉與任包辦勝利打點及勝投。

南投縣則和地主臺東縣難分難解，到第8局突破僵局制，才以6：5險勝而出。（台灣世界少棒聯盟提供）

臺南市也是靠著先發投手林孟皞完封，以7：0擊敗臺中市。（台灣世界少棒聯盟提供）

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