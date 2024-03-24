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出口盃》從職棒轉戰業餘 曾陶鎔深受盲人棒球選手感動

2024/03/24 19:25

曾陶鎔。（身障棒壘球協會提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2024年第四屆出口盃盲人棒球賽，今起於新北市樹林區鹿角溪身障棒壘球場舉辦，今年賽事最大變革是提供線上直播，並特地打造賽事主題曲〈我愛盲棒〉，讓視障同胞與明眼人透過不同方式互相理解、共融。

今天開幕典禮上，主辦單位社團法人中華民國身障棒壘球協會理事長潘瑋杰表示，「第一次轉播、第一次用點字的海報，就是希望能用實際行動，翻轉民眾對視障朋友的印象跟態度。」

今年賽事由HOP Sports、動滋Sports的官方Youtube頻道直播，社團法人中華民國身障棒壘球協會的Facebook也有提供轉播。

盲棒在國際行之有年，1976年國際盲棒協會首創世界大賽，2000年還曾來過台灣舉辦，而我國的「紅不讓盲棒隊」更在2004年至2006年完成三連霸，不過直到今年才由前台北市體育局長、現國立體大教授李再立與盲棒選手郭亦倫合作，編譯完成台灣第一本盲棒規則。

「我已經回歸校園，我今天是陪伴者的角色，就像陪伴我的學生一樣。」李再立笑說：「這是台灣盲棒30年來第一本中文的規則，很高興能幫上這個忙，讓想要運動的每個人都有屬於自己的出口。」

2021年就曾隨中華職棒味全龍隊與會的曾陶鎔，去年雖然遭到釋出，今天依然以退役球星身分到場力挺，他致詞時情緒難掩激動，「身為一個棒球員，我很清楚要完成一件事是需要多少人的幫助，今年場面比我上次來更盛大，真的很不容易。」

曾陶鎔日前加盟台壽霸龍成棒隊，他表示其實原本已經回家裡幫忙，「但接到電話還是很興奮，那種心裡喜歡棒球的感覺又跑出來了，就像這些盲棒選手，我很喜歡他們喜歡棒球的樣子。」

今年冠軍由雄霸盲棒隊完成四連霸，他們分別以9：4與18：5擊敗閃電盲棒隊與夜魔俠盲棒隊，MVP為陳宥憲、陳玠樸。

2024年第四屆出口盃盲人棒球賽。（身障棒壘球協會提供）

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