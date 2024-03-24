出口盃》「盲棒讓我暫時當個平凡人」 MVP催淚感言

2024年第四屆出口盃盲人棒球賽。（身障棒壘球協會提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2024年第四屆出口盃盲人棒球賽24日於新北市樹林區鹿角溪身障棒壘球場舉辦，雄霸以2連勝完成賽會四連霸，賽後陳玠樸獲選MVP，讓他喜出望外。

出口盃是公益性質、以球會友的比賽，因此每隊都有2位MVP，閃電盲棒隊為黃柏欽、張御欣，夜魔俠盲棒隊為蔡存宥、周建宇，冠軍隊雄霸則是陳宥憲與陳玠樸。

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「我今天滿緊張的，一直告訴自己要放鬆。」陳玠樸笑說，其實不覺得自己打得很好，雖然有2次得分，但也有2次衝壘跑過頭的失誤。

盲人棒球與一般棒球概念類似，但規則差異不小，例如投捕手是明眼人，跟打者是同一隊，只有守備方是敵隊。壘包只有兩個，分別位於傳統棒球的一、三壘位置，壘包其實是壘「柱」，打者擊出球後必須往控壘員指定的壘包前進，而球跟壘包都有蜂鳴器，讓選手能聽聲辨位。

正因看不到，又得全力奔跑，陳玠樸曾因衝壘摔倒後扭傷手腕，「在那之後就有點陰影，可能是一種近鄉情怯吧！」他笑說。

陳玠樸16歲時因腦瘤必須在「死亡」與「全盲」中抉擇，他當然選擇了後者，但對於一個高中生來說是非常難接受的事。

「醫生評估後告訴我們這個消息，家人都很緊張，帶著我到處求醫，什麼方法都用過了，最後還是決定開刀，手術完就什麼都看不到了。」陳玠樸說。

小學學跆拳道、國中迷上籃球，正該揮灑青春的年紀，陳玠樸卻遇到人生重大轉折，目前已屆不惑之年的他認為盲人棒球是重建信心很重要的活動。

「我是全盲，外出必須帶著手杖，想看書也得經過很多步驟。只有打棒球可以讓我暫時當一個平凡人，獨立的在場上奔跑、飛撲，很感謝當年的盲人重建院讓我接觸到盲人棒球，我想我會繼續打下去。」陳玠樸說。

2024年第四屆出口盃盲人棒球賽。（身障棒壘球協會提供）

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