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UBA》吉芙猛砍32分、27籃板 世新擊敗台師大完成5連霸

2024/03/24 20:03

世新大學擊敗臺灣師大，女籃持續寫下連霸紀錄。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍世新大學今在UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍戰對決台灣師大，世新外籍生吉芙繳出32分、27籃板，加上宋瑞蓁貢獻21分，終場世新以83：71完成5連霸。

挑戰5連霸的世新本季未嘗敗績，動輒以破百得分輾壓對手，一路闖進4強決賽，前役力退手握19冠的文化大學，連續5屆闖進決賽。

台師大曾在100至102學年風光拉出3連霸，只是近年都無緣冠軍。尤其在110學年冠軍賽遭到世新的李吟娸「三分打」逆轉，台師大卻因陳雅彤最後兩罰落空，以1分之差飲恨，如今又重返冠軍賽，再度和世新交鋒。

台師大今天首節表現出色，在林佳蓉和陳昱潔各砍7分帶領下，取得26：22領先。不過，第2節風雲變色，世新外籍生吉芙第2節單節獨攬12分，順利率隊超車，半場打完世新取得47：41領先。

易籃後，台師大在第3節開局一度追趕上，但很快又被甩開，落後達雙位數。最後3分鐘，台師大陳昱潔、林佳蓉接連命中三分球，但已無力逆轉頹勢，只能眼看世新抱走金盃。

世新吉芙繳出全場最高32分、27籃板，宋瑞蓁21分，台師大林佳蓉進帳23分最高。

世新大學吉芙表現亮眼。（記者陳志曲攝）

世新大學吉芙（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

臺灣師大林佳蓉（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）

臺灣師大落敗。（記者陳志曲攝）

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