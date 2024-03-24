中職》台鋼2開幕戰人選都掉分 兄弟單局狂灌5分大勝！

黃韋盛6下清壘安打。（兄弟提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕距離開幕戰周末僅剩約一週，台鋼雄鷹和中信兄弟各自推出開幕戰投手人選調整。中信兄弟洋投猛登5局失3分（2自責），台鋼一左一右兩位年輕好手伍祐城、陳柏清則各自有狀況，兄弟靠著黃韋盛6下清壘安打帶動，單局灌5分，終場11:4贏球，兄弟週末在斗六連贏台鋼2場。

面對兄弟洋投猛登，台鋼雄鷹3局上有攻勢，黃劼希1出局後擊出三壘安打，下一棒的曾子祐二壘方向滾地球，帶有1分打點，台鋼先馳得點。

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昨靠著連續短打戰術搶分的兄弟，3局下再次有岳政華2出局後偷襲成功，內野安打上一壘，但下一棒岳東華並未敲安。

岳政華。（兄弟提供）

4局上，王柏融單場第2次選到保送上壘，猛登接著突然回頭牽制一壘，重播後改判牽制成功、王柏融出局，魔鷹接著敲安，2出局後葉保弟觸身球上壘，張肇元補上安打，兄弟內野轉傳並未傳本壘試圖抓跑者，魔鷹回本壘得分。

4局下，兄弟面對台鋼先發伍祐城展開反攻，曾頌恩先敲安，陳子豪的深遠二壘打，曾頌恩從一壘直衝本壘，讓兄弟得到第1分。蘇緯達接著長打，代跑黃鈞麟回壘，兄弟追平。詹子賢接著被保送，兄弟連4打席上壘。伍祐城接著三振楊祥禾，高宇杰滾地球打下兄弟超前分。

台鋼5上又有攻勢，曾子祐敲安，王柏融滾地球造成一壘手蘇緯達失誤，魔鷹的高飛犧牲打讓台鋼追平。藍寅倫接著敲安，二壘手岳東華接到曾頌恩轉傳球傳本壘，輔助判決後宣判王柏融遭觸殺在本壘。

6局上，兄弟換上陳琥，面對首位打者就挨轟，王博玄陽春砲幫助台鋼追平。

台鋼6下換投，定位先發的陳柏清後援出賽調整，卻保送蘇緯達、被詹子賢敲安，造成一二壘有人。楊祥禾滾地球造成三壘手紀慶然失誤，滿壘狀況下，陳柏清保送代打周思齊，兄弟再次領先。江坤宇落點巧妙的安打，又打回1打點。陳柏清三振岳政華才取得第1個出局數，但又被黃韋盛擊出清壘三壘打，兄弟拉開差距。兄弟該半局打了整整一輪、打下5分。

兄弟在7上推出蔡齊哲，郭永維、高聖恩都敲安，洪瑋漢內野平飛球遭一壘手蘇緯達美技接殺並形成雙殺。杜家明獲保送後，兄弟換投，彭識穎接殺藍寅倫。

詹子賢。（兄弟提供）

曾頌恩。（兄弟提供）

陳柏清7下續投，劉貴元敲安後，王政順又擊出三壘打，兄弟單場第10分進帳，徐博瑋接著敲安，兄弟又得1分。

台鋼伍祐城先發4局，前2局各送2次三振，但4下遇亂流，合計投4局、6三振和被擊出4安打，失3分。陳柏清6局登板，僅投1.1局就用50球，被擊出6安打、3次四壞球，失7分（6自責）。

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