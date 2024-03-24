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UBA》挑戰5連霸下苦功！世新過年沒放假 球員看家人團圓影片偷哭

2024/03/24 20:51

世新大學擊敗臺灣師大寫下5連霸。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世新大學今天以83：71力退台灣師大完成5連霸，賽後教練王宣雲透露，今年為了這座冠軍，大家花了不少功夫，過年期間無論教練、球員都沒放假，選擇留在球隊訓練，總算能用冠軍回饋一整年的努力。

世新今面對台師大，首節一度落後，總教練何正峰認為，台師大的策略很正確，她們利用全場快速轉換，和三分球投射來帶給球隊防守壓力，但後面做了些調整，也逐漸進入狀況。

挑戰5連霸的世新本季未嘗敗績，動輒以破百得分輾壓對手，王宣雲說：「即便我們是連霸隊伍，但我們沒有鬆懈，今年過年沒有放假，隊上也有球員看到家人團圓影片看到流眼淚。」

身為教練，王宣雲也以身作則，選擇留在隊上和球員們一起過年，「當然這我們都有跟球員溝通，決定今年過年沒有放假，能用這個結果來回饋給我們今年的努力。」

台師大苦戰到最後以亞軍作收，但教練梁嘉音給予球員肯定，「我們今天防守上算不錯，但對於我們的籃板不是很滿意，畢竟高度上還是有受限，尤其在宋瑞蓁這個點，沒有守得很好。」不過，梁嘉音認為，球隊還是有達成這次目標，她也勉勵子弟兵，「冠軍只有一個，妳只要戰勝自己就是冠軍。」

臺灣師大總教練梁嘉音。（記者陳志曲攝）

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