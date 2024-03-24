瑞士賽》許雅晴／林琬清遭印尼組合逆轉收亞軍 寫合拍最佳成績

許雅晴／林琬清收下亞軍寫合拍最佳成績。（資料照，中華奧會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女雙組合許雅晴／林琬清今天在超級300系列瑞士羽球公開賽決賽，以21：13、16：21、8：21慘遭印尼組合馬亞薩里（Lanny Tria Mayasari）／蘇吉亞托（Ribka Sugiarto）逆轉，但在超級300系列獲得亞軍，仍寫合拍以來最佳成績。

世界排名24的許雅晴／林琬清這週在瑞士一路過關斬將，8強賽扳倒第2種子日本組合岩永鈴／中西貴映，繼德國公開賽後本季2度挺進4強。許林配在4強戰又以直落二輕取澳洲的于亞杰／瑪帕薩，兩人合作逾2年，首次挺進世界羽聯世界巡迴賽冠軍賽。

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許雅晴／林琬清今天在冠軍戰碰上世界排名33的印尼組合馬亞薩里／蘇吉亞托，為兩組人馬首次過招。

許雅晴／林琬清今天開局一度以0：4落後，但兩人迅速進入狀況，幾次多拍來回都打得相當有耐心，一口氣進帳8分超車也擴大領先，以21：13先馳得點。

第2局許雅晴／林琬清開局取得領先，但對手表現強勢緊咬不放，而許林配的接連失誤，讓印尼組合有機會趕上並超車，最終以16：21丟掉第2局。

決勝局開局，許雅晴／林琬清接連失誤又讓兩人陷入苦戰，以1：7落後，且此時許雅晴因腿部不適暫停治療，也無力扭轉頹勢，以8：21落敗。

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