UBA》游艾喆大三元、莊朝勝17分 政大打爆健行完成4連霸

政治大學擊敗健行科大完成4連霸。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕政治大學今在UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍戰對決健行科大，政大後衛游艾喆繳出大三元，莊朝勝砍下全隊最高17分，助隊以92：59完成4連霸。

「宇宙政大」這季以全勝殺進4強，前役挺過本屆「黑馬」虎尾科大的威脅，連續4年在小巨蛋爭冠。曾在107、108學年度完成2連霸的健行，上屆不敵政大以亞軍作收，這屆捲土重來，以複賽第2闖進4強，昨天力退世新大學，收下決賽門票。

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政治大學游艾喆握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

政大今開局展現衛冕氣勢，進攻多點開花，射手莊朝勝延續前役火力，前兩節包辦10分，加上傷癒復出的宋昕澔挹注9分，半場打完暫時以51：31大幅領先健行。健行方面，上半場以禁區悍將史魯齊繳12分最佳。

取得大幅領先的政大持續壓迫對手，當家主控游艾喆繳出12分、10籃板、11助攻大三元，莊朝勝貢獻全隊最高17分；健行則以史魯齊14分最高。

政治大學莊朝勝。（記者陳志曲攝）

政治大學宋昕澔（中）。（記者陳志曲攝）

政治大學莫斯塔發（右）。（記者陳志曲攝）

健行科大史魯齊。（記者陳志曲攝）

健行科大蔡宸綱（右）。（記者陳志曲攝）

政治大學擊敗健行科大完成4連霸。（記者陳志曲攝）

政治大學擊敗健行科大完成4連霸。（記者陳志曲攝）

政治大學擊敗健行科大完成4連霸。（記者陳志曲攝）

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