晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

瑞士賽》3局逆轉一哥周天成 林俊易勇奪本季首冠

2024/03/24 22:21

林俊易。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「左手重砲」林俊易今天在超級300系列瑞士羽球公開賽，以7：21、22：20、23：21逆轉台灣一哥周天成，勇奪本季首冠。

世界排名15的周天成本季曾於2月的泰國大師賽捧冠，前兩週分別於法國公開賽、全英公開賽一輪遊，這週轉戰瑞士總算一吐怨氣，分別擊敗法國好手波波夫（Christo Popov）、南韓全奕陳、印度好手拉賈瓦特（Priyanshu Rajawat），闖進4強。

周天成在今凌晨的4強戰逆轉丹麥好手傑姆克，殺進決賽，將和自家人、世界排名22的林俊易爭冠，小天也要挑戰生涯第12座超級300系列冠軍。

周天成和林俊易生涯在國際賽交手過3次，小天取得2勝1負，雙方每次碰頭都打滿3局。

周天成今天開局打出11：4攻勢，暫停過後林俊易仍無法找到節奏，持續失分，小天以21：7先馳得點。

林俊易在第2局展開反撲，一度取得8：2領先，但小天改變策略，避免把球起高，讓林俊易沒有太多攻擊機會，反倒出現不少失誤掉分，戰成8：8平手。

林俊易雖先搶下第11分，但暫停過後又陷入亂流，讓周天成連續得分後超車。不過，小林也不甘示弱，逮到機會就用力猛攻，兩人展開激戰，小天雖率先取得賽末點、以20：16領先，未料有些近關情怯，被對手化解3個賽末點後，小天又發生越網擊球的情況，林俊易反倒以22：20收下第2局。

進入決勝局，雙方持續激戰，林俊易從落後開始緊追也打出信心，率先拿下第11分，但周天成該局一度打出火氣，陷入落後，只是他展現強心臟化解林俊易冠軍點，雙方戰成20平，最後關頭林俊易成功把握，以23：21收下勝利。

林俊易。（美聯社）

林俊易。（歐新社）

林俊易。（美聯社）

周天成。（歐新社）

周天成。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。