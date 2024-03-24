瑞士賽》3局逆轉一哥周天成 林俊易勇奪本季首冠

林俊易。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「左手重砲」林俊易今天在超級300系列瑞士羽球公開賽，以7：21、22：20、23：21逆轉台灣一哥周天成，勇奪本季首冠。

世界排名15的周天成本季曾於2月的泰國大師賽捧冠，前兩週分別於法國公開賽、全英公開賽一輪遊，這週轉戰瑞士總算一吐怨氣，分別擊敗法國好手波波夫（Christo Popov）、南韓全奕陳、印度好手拉賈瓦特（Priyanshu Rajawat），闖進4強。

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周天成在今凌晨的4強戰逆轉丹麥好手傑姆克，殺進決賽，將和自家人、世界排名22的林俊易爭冠，小天也要挑戰生涯第12座超級300系列冠軍。

周天成和林俊易生涯在國際賽交手過3次，小天取得2勝1負，雙方每次碰頭都打滿3局。

周天成今天開局打出11：4攻勢，暫停過後林俊易仍無法找到節奏，持續失分，小天以21：7先馳得點。

林俊易在第2局展開反撲，一度取得8：2領先，但小天改變策略，避免把球起高，讓林俊易沒有太多攻擊機會，反倒出現不少失誤掉分，戰成8：8平手。

林俊易雖先搶下第11分，但暫停過後又陷入亂流，讓周天成連續得分後超車。不過，小林也不甘示弱，逮到機會就用力猛攻，兩人展開激戰，小天雖率先取得賽末點、以20：16領先，未料有些近關情怯，被對手化解3個賽末點後，小天又發生越網擊球的情況，林俊易反倒以22：20收下第2局。

進入決勝局，雙方持續激戰，林俊易從落後開始緊追也打出信心，率先拿下第11分，但周天成該局一度打出火氣，陷入落後，只是他展現強心臟化解林俊易冠軍點，雙方戰成20平，最後關頭林俊易成功把握，以23：21收下勝利。

林俊易。（美聯社）

林俊易。（歐新社）

林俊易。（美聯社）

周天成。（歐新社）

周天成。（歐新社）

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