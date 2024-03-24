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奧運》運動科技論壇成大登場 國家運科中心目標鎖定巴黎奧運

2024/03/24 22:35

國家運科中心與成功大學合辦「運動科技論壇暨科技展示」。（國家運科中心提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國家運動科學中心去年9月揭牌成立後，積極與各大專院校簽署合作備忘錄，週六舉辦「備戰2024巴黎奧運會 射擊運動心理工作坊」後，週日也和成功大學合辦「運動科技論壇暨科技展示」，目標正鎖定今夏巴黎奧運重頭戲。

「運動科技論壇暨科技展示」的論壇主題有「運動科技產業與末來發展」、「影像分析應用於運動科技」，邀請台灣師大運動競技學系研究講座教授相子元、國家運動科學中心運動科技與資訊開發處處長謝漢川、愛普智科技股份有限公司總經理黃進來、成大體育健康與休閒研究所教授黃滄海、成大資訊工程系教授連震杰、朱威達等擔任講師。

成大管理學院院長黃宇翔表示，運動科技現在是個事業、顯學，也受到大家重視，論壇邀集專家學者、產業界先進，共同交流期待能發揮更好效益。國家運動科學中心董事長吳誠文指出，運科中心成立以來廣受各界注目，尤其能否藉由運科中心的協助，提升巴黎奧運的表現？「這一點，我們把它當做是揭牌以後的第一要務。」

吳誠文表示，運科中心在政府支持、同仁努力下，召集國內既有的運科學者開始努力來協助選手，除了現在傳統運動科學研究，快速地建構一些科技的設備及方法，提供更好協助選手的方案，「這一部分，所有運科團隊都在努力當中，我們拭目以待，希望巴黎奧運能有好的成績。」運科中心成立另個工作任務，是將運動科學普及於全民運動，豐富民眾運動動機，進而達到全民健康，讓民眾了解運動科技，藉由科技力量、雲端設備運算等，分析幫助全民。

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