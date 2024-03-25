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MLB》前大谷翔平勁敵好慘！ 春訓5轟絕好調、右膝半月板卻撕裂

2024/03/25 07:00

安杜哈爾在春訓表現絕佳，卻在守備時感受膝蓋不適，經檢查為右膝半月板撕裂將動刀。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2018年與大谷翔平競爭新人王的前洋基大物安杜哈爾（Miguel Andujar），雖然今年在運動家隊春訓表現亮眼，但卻因為右膝半月板撕裂，至少得缺席4週以上的時間。

安杜哈爾在去年被海盜DFA後，運動家承接他的合約，今年春訓在運動家力拼大聯盟位置並表現優異，14場出賽敲出5轟灌進15分打點，且沒有被三振，選到1次保送，打擊三圍是漂亮的.357/.372/.738，但他卻在上個禮拜鎮守左外野時感覺膝蓋不適，經過核磁共振檢查發現是右膝蓋半月板撕裂，將會在當地時間3月27日動刀。

運動家總教練卡塞（Mark Kotsay）表示安杜哈爾預計復原時間為席4到6週，但他表示還要等待醫生確認後才知道有哪些地方需要修復，有可能會是4到6週，但如果超過這個數字的話，球隊會再考慮更長的範圍。

安杜哈爾曾在新人年2018年效力洋基時，打出27轟、92分打點，攻擊指數.855的好成績，在美聯新人王的票選上僅次於大谷翔平，然而在新人年後，安杜哈爾受到傷勢與守備不佳影響，只在大聯盟為洋基多打了105場後就在2022年被洋基DFA，去年在海盜表現也一般，僅30場出賽，攻擊指數0.776。

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