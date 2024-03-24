T1》黃聰翰20分、曹薰襄13助攻 台北戰神痛宰雲豹首度3連勝

黃聰翰。（台北戰神提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 台北戰神本土鋒衛家中發威，小前鋒黃聰翰三分球8投5中獨取20分，後衛曹薰襄包辦13分、13助攻，加上林秉聖替補貢獻16分，合力助隊以126 ：96大勝後場單靠高錦瑋苦撐的台啤雲豹，首度拿到3連勝。

本季新成軍的台北戰神，歷經磨合近來谷底反彈，代理總教練許皓程肯定球員們的努力，「這段過程中，大家與教練團溝通磨合，持續調整找出最佳勝利方程式。」

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三分球命中率62.5%的「小台」黃聰翰說：「昨天手感不佳，自己也很失落，謝謝隊友持續信任我，而我也把握住空檔出手，很開心收下好的結果。」除了連勝的喜悅，他還感性補充：「我們排名沒有很前面，就要比別人更努力。」戰神全隊傳出33次助攻，其中曹薰襄貢獻13次，寫下個人T1例行賽新高，他謙虛回應：「不是我多會傳，是大家手感很好投進，也才有3連勝。」

反觀雲豹外線熄火，三分球21投僅中9，總教練查爾斯表示，在主力球員蔣淯安、李啓瑋、林信寬都缺陣情況下，客場面對連兩場高強度硬仗，確實打來相當辛苦。只不過，菜鳥後衛「小高」高錦瑋持續展現早熟身手，攻下全場最高26分，包括5記三分球，另有5助攻、2抄截，算是額外收獲，「小高連兩場都打得很好，昨天朱億宗對新北特攻也有優質演出，我們希望可以在下場比賽重振旗鼓，尤其本土球員要能挺身而出。」

高錦瑋表示，這場手感還不錯，會努力維持當前狀態，包括進攻侵略性和做更多的切入傳球，這場出現4次失誤的他，也強調會再看影片修正缺失，「我們團隊防守不好，相對來說沒有給他們很多壓力，讓對手外線命中率很高，這是要檢討的。」

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