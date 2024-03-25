WTT支線賽》4局力退哈薩克一哥 莊智淵生涯第6冠到手

莊智淵擊退哈薩克一哥，奪下貝魯特支線賽第二站男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕寶刀未老的莊智淵今天凌晨在WTT貝魯特支線賽第二站男單決賽，以3:1擊退世界排名43的哈薩克一哥傑拉希曼柯，奪下今年首座冠軍及生涯第6座國際賽單打冠軍。

這也是42歲的莊智淵繼2022年美國西徹斯特支線賽奪冠後，第二度在WTT賽事摘冠，獲得550美元獎金及125分積分。

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為確保拿下巴黎奧運國手資格，世界排名39的莊智淵上週打完新加坡大滿貫賽後就馬不停蹄來到黎巴嫩參加兩站支線賽。

名列頭號種子的莊智淵，第一站賽事在4強賽敗給印度好手賈納納塞卡倫，但他很快調整心情在第二站以4連勝只失1局的出色手感，闖進決賽。

第一站未參賽的傑拉希曼柯，這一站從16強起連續擊退希臘削球名將吉歐尼斯、比利時的阿雷格羅，4強戰再以直落三解決上一站奪冠的賈納納塞卡倫，和莊智淵會師決賽。

莊智淵過去兩度遭遇傑拉希曼柯都獲勝，包括2018年亞洲盃及去年杭州亞運。

今天再度交手，莊智淵首局克服開局1:5落後，在9:10時連續化解兩個局點後，靠著凌厲的發球搶攻，以14:12後來居上。

第2局，莊智淵在開局4:0優勢下一度被追到6:5，但他隨即回神，回敬一波5:0的反擊，11:5再下一城。

莊智淵在第3局無謂失誤增多，開局就連丟4分，雖然一度追到6:8，但隨後連丟3分，6:11讓出。

關鍵第4局，莊智淵在開局2:0領先下，被傑拉希曼柯打出一波8:2的猛攻，陷入4:8落後。危急時刻，小莊展現出色的相持能力，先追到8:9，迫使對手叫暫停，恢復比賽後，莊智淵手感依舊火燙，在相持大戰中連得3分，最後更以一記精彩的側身正手拉直線，打穿對手防線，也讓他興奮的大吼一聲，為自己喝采。

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