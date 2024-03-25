MLB》前塞揚強投3局3K無失分好投 坎諾開轟、猛打賞棒打老東家洋基

鮑爾。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在墨西哥與墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del Mexico）進行首場交流賽，洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）也現身球場。而紅魔鬼先發投手、前塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）繳出3局無失分好投，加上前洋基重砲坎諾（Robinson Cano）開轟上演猛打賞，終場以4：3力退洋基。

這是洋基自2014年到巴拿馬進行春訓熱身賽後再度於季前進軍海外，上一次到墨西哥比賽則要追溯至1968年，當時也是春訓期間與傳統勁旅紅魔鬼交手。不過包含賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）等頭號球星都不在這次前往墨西哥的名單，甚至連墨西哥裔的維杜戈（Alex Verdugo）也缺席。

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而先前在春訓與道奇小聯盟進行友誼賽的鮑爾，今也披上紅魔鬼隊球衣迎戰洋基。2局上被敲出2支安打，又投出保送擠成2出局滿壘，所幸他三振掉沃爾普（Anthony Volpe），安全下庄。3局上率先三振史坦頓（Giancarlo Stanton），又被敲出2安，還發生暴投讓跑者上三壘，但他連續抓下2個出局數，再度解圍。最終鮑爾投完3局退場，合計被敲出4安，送出3次三振、2次保送，沒有失分。

而紅魔鬼隊在4局下靠著大學長坎諾陽春砲先馳得點，6局下再追加2分，7局下坎諾再敲出1分打點一壘安打，紅魔鬼隊取得4：0領先，坎諾今4打數3安打上演猛打賞。洋基直到9局上才靠著納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）與蓋比爾森（Cole Gabrielson）2支帶打點二壘安打追回3分，但最終仍以1分差不敵紅魔鬼隊。

鮑爾。（美聯社）

李維拉與坎諾。（法新社）

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