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NBA》哈登交易後首次對決 七六人打爆快艇「復仇」成功

2024/03/25 08:52

七六人14分之差擊敗快艇。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天客場挑戰快艇，值得一提的是，這是「大鬍子」哈登（James Harden）鬧出走後，首次碰上前東家，而本場七六人也「復仇」成功，終場以121：107擊敗快艇。

哈登今天交易後首次對決七六人，繳出12分14助攻雙十成績，不過三分球6投0中，不僅無法帶隊獲勝，還引來現場少部分七六人球迷噓聲，而他賽後也沒接受媒體訪問。

雖然哈登與七六人不歡而散，不過他的前隊友還是不吝嗇稱讚，哈里斯（Tobias Harris）表示哈登是個很棒的球員，他一直都很尊重他，很開心看到他在洛杉磯發展得不錯、打出自己風格的比賽，「他是名人堂球星，對我來說能和他一起打球是種榮耀。」

哈里斯本場比賽表現優異攻下24分，馬克西（Tyrese Maxey）全場24分、其中19分是在下半場拿到，佩恩（Cameron Payne）則拿下了賽季新高23分。

快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）20分，喬治（Paul George）攻下18分，鮑威爾（Norman Powell）攻下板凳最高20分，快艇輸球之後，近8場比賽吞下了5敗。

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