晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》K湯追平三分彈失手 柯瑞31分勇士輸球附加賽岌岌可危

2024/03/25 09:46

K.湯普森。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合導〕勇士今天作客灰狼，一哥柯瑞（Stephen Curry）砍下全場最高31分，助隊最多取得12分領先，但沒能擋下對手反撲，在決勝節遭逆轉，終場灰狼以114：110賞勇士2連敗。

勇士今在上半場有3名球員得分上雙，柯瑞繳出全隊最高14分，威金斯（Andrew Wiggins）和庫明加（Jonathan Kuminga）都進帳11分，加上失誤控制得宜，半場打完暫時以54：46領先。

易籃後，灰狼調整好節奏，並靠著亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）在該節讀秒階段的三分球，追到3分落後，且把這股反撲氣勢延續到決勝節，開局打出12：5攻勢超車，也讓勇士陷入困境。

勇士在最後3分多鐘迎頭趕上，柯瑞三分球助隊一舉扳平戰局，但老將康利（Mike Conley）很快回敬一顆，戰況再度膠著。

不過，灰狼在最後關頭出手把握度高，終場前1分鐘取得5分領先，隨後柯瑞成功製造犯規，兩罰俱中又一次快攻上籃包辦4分，最後14秒勇士追到1分差。

勇士採取犯規戰術，愛德華茲（Anthony Edwards）兩罰俱中，灰狼3分領先，K.湯普森（Klay Thompson）執行追平一擊失手，只能眼看灰狼收下勝利。

灰狼愛德華茲繳出全隊最高23分、8助攻，里德20分次之；勇士柯瑞投進5顆三分球，攻下全場最高31分，湯普森16分次之。

吞下2連敗的勇士，和第9名的湖人勝差已經擴大到2場，而第11名的火箭近期拉出8連勝，和勇士勝差僅1場，隨時有機會把他們擠下，搶到附加賽資格。

愛德華茲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。