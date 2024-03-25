NBA》K湯追平三分彈失手 柯瑞31分勇士輸球附加賽岌岌可危

K.湯普森。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合導〕勇士今天作客灰狼，一哥柯瑞（Stephen Curry）砍下全場最高31分，助隊最多取得12分領先，但沒能擋下對手反撲，在決勝節遭逆轉，終場灰狼以114：110賞勇士2連敗。

勇士今在上半場有3名球員得分上雙，柯瑞繳出全隊最高14分，威金斯（Andrew Wiggins）和庫明加（Jonathan Kuminga）都進帳11分，加上失誤控制得宜，半場打完暫時以54：46領先。

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易籃後，灰狼調整好節奏，並靠著亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）在該節讀秒階段的三分球，追到3分落後，且把這股反撲氣勢延續到決勝節，開局打出12：5攻勢超車，也讓勇士陷入困境。

勇士在最後3分多鐘迎頭趕上，柯瑞三分球助隊一舉扳平戰局，但老將康利（Mike Conley）很快回敬一顆，戰況再度膠著。

不過，灰狼在最後關頭出手把握度高，終場前1分鐘取得5分領先，隨後柯瑞成功製造犯規，兩罰俱中又一次快攻上籃包辦4分，最後14秒勇士追到1分差。

勇士採取犯規戰術，愛德華茲（Anthony Edwards）兩罰俱中，灰狼3分領先，K.湯普森（Klay Thompson）執行追平一擊失手，只能眼看灰狼收下勝利。

灰狼愛德華茲繳出全隊最高23分、8助攻，里德20分次之；勇士柯瑞投進5顆三分球，攻下全場最高31分，湯普森16分次之。

吞下2連敗的勇士，和第9名的湖人勝差已經擴大到2場，而第11名的火箭近期拉出8連勝，和勇士勝差僅1場，隨時有機會把他們擠下，搶到附加賽資格。

愛德華茲。（法新社）

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