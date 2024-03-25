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MLB》道奇主場初登場對決老東家 大谷翔平2打數未敲安吞1K

2024/03/25 10:28

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇結束南韓首爾系列戰後返美繼續春訓，今在熱身賽回到自家主場與天使展開高速公路大戰，這也是大谷翔平在道奇主場首次對決老東家，不過他2打數沒有安打，但道奇仍以5：3擊敗天使。

大谷日前捲入前翻譯水原一平涉賭案，最新消息指出，大谷會在明日接受訪問。而賽前大谷心情似乎未受影響，也跑去向前天使隊友們致意，與大家有說有笑。大谷今擔任第二棒指定打擊，首打席面對坎寧（Griffin Canning）擊出左外野飛球出局，下場前還與坎寧微笑致意。

道奇在2局下展開猛攻，海沃德（Jason Heyward）二壘安打先開張，拉克斯（Gavin Lux）再敲安帶有1分打點，道奇3：0領先。接著貝茲（Mookie Betts）延續在首爾火燙手感，又敲出二壘安打，大谷選到保送形成滿壘，佛里曼（Freedie Freeman）又獲得保送擠回1分，道奇單局灌進4分。

大谷4局下第三打席遭到三振，之後就退場休息，留下2打數0安打、1保送的成績單，目前春訓打擊率來到0.458，攻擊指數1.385。而天使在7局上展開反撲，尼托（Zach Neto）三壘安打敲下天使首分帶動下，天使單局拿下3分，僅剩1分落後。

不過道奇7局下又有攻勢，首名打者史威尼（Trey Sweeney）敲出二壘安打，泰勒（Chris Taylor）滾地球讓史威尼上三壘，赫南德茲（Kike Hernández）高飛犧牲打再下一城。天使後續無力反撲，最終道奇以5：3獲勝。

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