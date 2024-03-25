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NBA》柯瑞生涯飆破3700顆三分成史上第1人 賽後針對「打太少」回應

2024/03/25 11:11

柯瑞。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以110：114不敵灰狼，一哥柯瑞（Stephen Curry）此役砍下全場最高31分，生涯三分球數還飆破3700顆，締造聯盟歷史新頁。然而勇士賽後訪問被質疑是否上場時間過少，柯瑞也對此做出回應。

柯瑞在賽前生涯三分球數為3697顆，今天他上場30分鐘，21投9中、三分球11投5中拿下31分，生涯三分球數來到3702顆，成為聯盟史上第一位生涯投進超過3700顆三分球的選手。

然而賽後訪問時，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）被質疑，在即將進入季後賽的節骨眼，如此關鍵的比賽為何只讓柯瑞上場30分鐘，柯爾表示，「如果你要說柯瑞打30分鐘或32分鐘是我們輸贏的關鍵，我完全不同意。」

柯爾並不認為多讓柯瑞休息是輸球主因，他直言，「你不能指望Steph扛下一場又一場的比賽，我們已經把這支球隊的重擔方在他的肩膀上15年了。」

不過柯瑞對此回應，「我想情況會自我說明，現在是關鍵時刻，每一場比賽都非常重要。我們正逐漸接近排名的另一端，沒有人想要在這時候舉白旗，如果這代表要打更久的時間，我已隨時做好準備。」

吞下2連敗的勇士，和第9名的湖人勝差已經擴大到2場，而第11名的火箭近期拉出8連勝，和勇士勝差僅1場，隨時有機會把他們擠下，搶到附加賽資格。

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