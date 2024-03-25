NCAA》退出選秀「留級1年」 周志豪統治表現讓歐尼爾大讚：叫他周俠客

周志豪率領普渡大學進入16強。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年本來宣佈要參加NBA選秀、不過後來退出選擇再留普渡大學一年的加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey），在今年NCAA的三月瘋打出統治級表現，目前已經連續3戰繳出至少「20分、3阻攻」的數據，好表現連大前輩「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）都說讚，還幫他取了新的外號「周俠客」（Zachille O’neal）。

周志豪稍早在32強的比賽中，繳出23分14籃板3阻攻的數據，幫助學校以106：67大勝猶他州大，普渡大學順利晉級甜蜜16強。

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加上這場比賽的話，周志豪已經連續3場繳出至少「20分、3阻攻」的數據，三月瘋首輪繳出30分、21籃板、3阻攻，而在進入三月瘋前的最後一場比賽，周志豪砍下28分、11籃板、3阻攻，是繼「俠客」歐尼爾後，首位在NCAA錦標賽繳出這樣數據的球員。

而周志豪的好表現，也讓歐尼爾大讚，在社群上發文表示因為周志豪的統治級表現，他願意將他封為「周俠客」。

周志豪去年選擇重返校園、退出NBA選秀，這賽季統治NCAA禁區也讓他身價上升，目前甚至有預測他會在今年首輪就中選。

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