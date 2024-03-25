挑戰極限！新竹市議員劉彥伶完成113公里鐵人三項 勘稱議會第一人

挑戰極限！新竹市議員劉彥伶完成台東普悠瑪113公里鐵人三項賽事，勘稱市議會第一人！（照片由劉彥伶提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕熱愛運動的新竹市議員劉彥伶，舉凡跑步及騎車都難不倒她，此次她在選民服務的空檔挑戰台東普悠瑪鐵人三項，順利成功挑戰113公里，不僅打破自己的極限，更展現強大的意志。她說，從來沒想過能完賽，尤其在工作非常忙碌幾乎沒有時間練習的狀況下，居然能平安過關沒被關門，完賽的當下心中只有滿到溢出來的感謝。

劉彥伶此次挑戰游泳1.9公里，且需在1小時40分鐘內完成，一開始看到很害怕，因為不習慣開放水域還是很怕踩不到底的感覺，距離也很長。前一天下去試游還一陣大慌亂，直到真的下海，努力克服心中的恐懼和害怕，慢慢習慣和海草、小魚共處，才感覺海真的很美，活水湖真的乾淨。

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而自行車須完成90公里，她也硬撐撐完90公里，歷時3小時36分。最後就是跑起來最折磨人的半馬21公里，一開始還能衝到5分半後來就慢慢退到6分半、7分半，還好賽道上滿滿的加油和補給，讓人充滿鬥志，遇到認識的朋友相互加油打氣就是繼續努力下去的原動力，跑到後來覺得腳底板都要燒起來，沒什麼練習的後果就是要去承擔，遇到工研院的同事，只能用意志力撐下去，因為體力已完全消耗殆盡，最後耗時2小時17分完成。

劉彥伶說，過了終點線的時候超想哭，因為沒想過自己能順利完成，她上次挑戰三鐵是2022年還未當市議員時，且只完成初階的27.5公里，如今成功挑戰113公里的鐵人三項，連她都覺不可思議，也說，以後更有體力與精神上山下海為選民服務了，體力也能更上層樓。

挑戰極限！新竹市議員劉彥伶完成台東普悠瑪113公里鐵人三項賽事，勘稱市議會第一人！（照片由劉彥伶提供）

挑戰極限！新竹市議員劉彥伶完成台東普悠瑪113公里鐵人三項賽事，勘稱市議會第一人！（照片由劉彥伶提供）

挑戰極限！新竹市議員劉彥伶（左一）完成台東普悠瑪113公里鐵人三項賽事，勘稱市議會第一人！（照片由劉彥伶提供）

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