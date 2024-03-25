NBA》詹眉合轟62分+汀維迪26分大爆發！ 恐怖湖人獵殺溜馬奪3連勝

湖人「詹眉連線」合力攻下62分。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕例行賽進入尾聲，正值排名卡位的關鍵期，湖人今日靠著雙星A.戴維斯（Anthony Davis）和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）合力攻下62分，終場以150：145獵殺溜馬，拉出3連勝。

湖人明星後衛D.羅素（D'Angelo Russell）今天感冒缺陣，不過汀維迪（Spencer Dinwiddie）成功頂替空缺，他全場11投8中、包括投進2顆三分球，火力全開轟下26分、5助攻，成為紫金大軍今天奪勝關鍵奇兵。

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湖人首節靠著A.戴維斯肆虐禁區緊咬比數，次節湖人點點開花，單節打出42：32攻勢，一舉逆轉戰局。易籃後，湖人乘勝追擊，汀維迪連續在外線開砲，里維斯（Austin Reaves）也加入得分行列，加上詹姆斯、A.戴維斯持續接管戰局，湖人三節打完領先多達17分。

汀維迪。（法新社）

來到關鍵決勝節，溜馬打出24：11狂暴攻勢，轉眼縮小至4分差距，眼看戰局出現懸念，湖人馬上靠著「詹眉連線」止血，持續維持領先優勢，雖然溜馬在讀秒階段下起三分雨瘋狂追分，但最終還是功虧一簣，湖人成功捍衛主場奪勝。

A.戴維斯打出神獸表現，轟下36分、16籃板，詹姆斯26分、10助攻，里維斯25分、8助攻，T.普林斯（Taurean Prince）貢獻14分。

溜馬有8人得分上雙，西亞卡姆（Pascal Siakam）36分、12籃板，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）12分、10助攻，M.透納（Myles Turner）進帳20分。

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