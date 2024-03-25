晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》40歲續戰球場！ 勇士「查理大叔」曝：休賽季沒和主管談過

2024/03/25 12:20

摩頓。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕勇士隊老將摩頓（Charlie Morton）年屆不惑，今年仍是球隊先發輪值成員。休賽季期間，勇士隊在執行摩頓的球隊選擇權前，並未透露太多消息。而摩頓日前透露，他自己也未主動聯繫球團，兩造合作屬自然發生。

「我沒特別打電話，直到主管確定執行球隊選擇權後打給我。」摩頓說得一派輕鬆，並補充：「我其實根本不知道他們的規劃。到了生涯這個階段，我會去的球隊也沒有幾支了。」

摩頓透露，休賽季期間，他和家人並未討論日後動向，只是享受假期。而他自己規劃好自主訓練時間，先假定球隊願意繼續合作，而他目前整體狀況絕佳。

摩頓透露，除了特愛棒球的小兒子班傑明希望他打，孩子們多半期待他多花時間在家，但他太太辛蒂雖未明言、卻做好他本季續戰的心理準備，「都是棒球家庭出身，他們都理解、也都支持我。」

摩頓生涯首個大聯盟賽季，是2008年、就是效力勇士，當時勇士兩大老將巨星史莫茲（John Smoltz）、葛拉文（Tom Glavine）都還在陣中。如今輪到被隊友稱為「查理大叔」的摩頓，擔任休息室老將角色。

而「查理大叔」不僅只是領導者，據大聯盟官網記述，他是近3季以來先發場次各有30場以上的11位投手之一，合計94場則是第6多。

「查理大叔」領導力，從新王牌史崔德（Spencer Strider）的敘述可見一斑。被問及摩頓時，史崔德說：「我從沒懷疑過他今年會歸隊。只要他還能呼吸，他就能上場投球。對我而言，他就是休息室的重要因子，特別是我們投手們。一整季當中一定有低潮期，那時候我們會仰望查理並問他：『我們該怎麼做？』。我想他是最棒的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。