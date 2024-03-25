MLB》40歲續戰球場！ 勇士「查理大叔」曝：休賽季沒和主管談過

摩頓。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕勇士隊老將摩頓（Charlie Morton）年屆不惑，今年仍是球隊先發輪值成員。休賽季期間，勇士隊在執行摩頓的球隊選擇權前，並未透露太多消息。而摩頓日前透露，他自己也未主動聯繫球團，兩造合作屬自然發生。

「我沒特別打電話，直到主管確定執行球隊選擇權後打給我。」摩頓說得一派輕鬆，並補充：「我其實根本不知道他們的規劃。到了生涯這個階段，我會去的球隊也沒有幾支了。」

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摩頓透露，休賽季期間，他和家人並未討論日後動向，只是享受假期。而他自己規劃好自主訓練時間，先假定球隊願意繼續合作，而他目前整體狀況絕佳。

摩頓透露，除了特愛棒球的小兒子班傑明希望他打，孩子們多半期待他多花時間在家，但他太太辛蒂雖未明言、卻做好他本季續戰的心理準備，「都是棒球家庭出身，他們都理解、也都支持我。」

摩頓生涯首個大聯盟賽季，是2008年、就是效力勇士，當時勇士兩大老將巨星史莫茲（John Smoltz）、葛拉文（Tom Glavine）都還在陣中。如今輪到被隊友稱為「查理大叔」的摩頓，擔任休息室老將角色。

而「查理大叔」不僅只是領導者，據大聯盟官網記述，他是近3季以來先發場次各有30場以上的11位投手之一，合計94場則是第6多。

「查理大叔」領導力，從新王牌史崔德（Spencer Strider）的敘述可見一斑。被問及摩頓時，史崔德說：「我從沒懷疑過他今年會歸隊。只要他還能呼吸，他就能上場投球。對我而言，他就是休息室的重要因子，特別是我們投手們。一整季當中一定有低潮期，那時候我們會仰望查理並問他：『我們該怎麼做？』。我想他是最棒的。」

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