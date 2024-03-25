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棒球》走鮑爾的路？曾拿單季20勝的前道奇家暴左投 傳目標轉戰日本

2024/03/25 13:35

烏里耶斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前道奇左投烏里耶斯（Julio Urias）在去年因為涉嫌重大家暴案遭到逮捕，也被大聯盟以行政停職（administrative leave）處分，至今仍無法回歸大聯盟賽場。近日有報導指出，烏里耶斯希望能轉戰日本賽場。

根據墨西哥記者Gaby Fernandez dLara報導，墨西哥聯盟墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del Mexico）總管近日曾打電話聯繫烏里耶斯，不過烏里耶斯的回應是目前希望能夠和日本的球隊簽約，今天日本媒體《daily》也跟進報導此消息。

烏里耶斯2012年和道奇簽約，2016年登上大聯盟舞台，曾在2019年也陷入家暴案，當時遭禁賽20場。2021年奪下20勝3敗成為大聯盟勝投王，2022年繳出2.16防禦率也是國聯最低。烏里耶斯去年先發21場，戰績11勝8敗防禦率4.60。

值得一提的是，前塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）也在幾年前捲入性暴力醜聞，因此遭到釋出，更被大聯盟默契封殺，去年球季他轉戰日本職棒表現不俗。只不過近期仍渴望重返大聯盟的他依舊未獲任何球團青睞，想回到棒球最高殿堂恐怕相當困難，而烏里耶斯也可能和鮑爾走向相同的道路。

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