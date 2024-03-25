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網球》梅德維夫晉級邁阿密16強 自認當父親後在場上仍會不成熟

2024/03/25 12:48

梅德維夫。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）在邁阿密大師賽男單32強，以7：5、6：1橫掃英國諾里，挺進16強，下輪將對上德國好手卡帕菲（Dominik Koepfer）。

梅德維夫在邁阿密比賽期間談到他如何兼顧父親和選手的兩個身份，他特別感謝愛妻戴瑞雅（Daria Medvedeva）的犧牲，畢竟他整年都得當「空中飛人」，在世界各地比賽，才能讓他無後顧之憂去拚戰。

梅德維夫說，「這不是一件容易的事，如果你想看到女兒，你的妻子就得做犧牲，他需要帶著嬰兒旅行，而且很多時候都只有她，而不是我帶孩子旅行，跟嬰兒一起坐飛機真的很不容易，我試過幾次，她的數量是我的十倍以上。」

因為父親的身份也讓他的心態有些許不同，梅德維夫說：「作為運動員，我不認為成為父親對我有改變，但希望這能讓我變得更成熟，哪怕只有一點，我現在在比賽中還是常有不成熟表現，而成為父親也意味著巨大的責任感。」

梅德維夫今碰上世界排名31的諾里，開賽表現就勢如破竹，連破對手2個發球局，取得3：0領先，儘管之後遭回破，被逼成5：5平手，他下一局馬上破發還以顏色，以7：5先馳得點，而第2盤完全沒給對手任何機會，破了諾里3個發球局，以6：1輕鬆勝出。

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