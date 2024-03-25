桌球》林昀儒舉辦比賽吸引1500人追粉 還有日本小選手跨海參賽

今天開幕活動，昨天剛在日本聯賽帶隊奪冠的林昀儒，特別趕回來參加並舉辦簽名會。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕2024年第2屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽，今天在宜蘭運動公園體育館登場，展開為期6天的比賽，吸引全國各地1500位選手及隊職員參與，競逐48個獎項；值得一提的是，今年有2位日本小選手來比賽；林昀儒說，非常開心看到外國選手，希望以後能有愈來愈多國際選手來比賽。

這項比賽是由宜蘭縣運動產業發展協會主辦，協會理事長陳貴玲是林昀儒的媽媽；宜蘭縣政府將這項活動列為宜蘭縣運動i臺灣2.0計畫，台灣中油公司也是贊助單位。

請繼續往下閱讀...

今天開幕活動，昨天剛在日本聯賽帶隊奪冠的林昀儒，特別趕回來參加並舉辦簽名會；縣長林姿妙、中油董事長李順欽等人也到場共襄盛舉。

這項賽事已成為宜蘭桌球界的盛事，比賽共計有12個競賽組別，參賽對象為國小1至6年級的小選手。值得一提的是，這次賽事除吸引全國14個縣市的選手參賽，還有2名日本小選手，因喜歡林昀儒特別報名參賽。

林昀儒說，非常開心看到外國選手過來，希望以後有愈來愈多國際選手來比賽。對於自己榮獲日本T聯賽MVP，他表示，非常開心，希望以後做的更好。談到備戰奧運，林昀儒指出，因為中間還有很多比賽，先把比賽比賽好，然後再去想奧運。

陳貴玲表示，今年是第2屆比賽，因為名額有限，開放報名1小時就額滿，去年第1屆以高規格標準舉辦比賽，希望選手都有高水準表現，今年則是朝向國際化，有日本選手來交流，未來希望吸引更多國際選手來參賽。

她也指出，今年是奧運年，奧運核心價值是卓越、尊重、友誼，這也是協會舉辦比賽的價值，希望每位選手都能展現奪勝鬥志，只要有信心，每個人都能成為明日之星。

中油董事長李順欽致詞說，每個小朋友，都希望成為小林同學，這是他第2次受邀來參加活動，中油強調環境永續與社會共榮，要加強與地方連結，作好社會責任，文化體育推展是重點，中油在2017年就開始獎助小林同學，到現在成為沈默殺手、台灣之光。

他指出，小林同學這麼厲害的過程是要付出代價的，每天練球6到8個小時，成功背後是很多艱辛跟努力，鼓勵每位小選手都能努力不懈， 堅持目標，成為明日之星。

林姿妙對林昀儒心繫基層選手培育工作表示感謝，她也說，希望透過比賽，培養更多的明日之星。

第2屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽，今天在宜蘭運動公園體育館登場，展開為期6天的比賽。（記者游明金攝）

第2屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽，今天在宜蘭運動公園體育館登場，展開為期6天的比賽。（記者游明金攝）

林昀儒吸引小選手追粉，今天在比賽開幕時大合影。（記者游明金攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法