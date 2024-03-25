中職》統一獅傳奇洋將等不及重返台灣！ 最美好回憶是「奪總冠軍」

賀亮德。（獅隊提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅迎接隊史35週年，3月31日新球季主場開幕戰將邀請傳奇球星賀亮德（Cesar Hernandez）回到台南棒球場擔任嘉賓。這個安排不僅老獅迷十分期待，賀亮德本人也十分開心能再訪寶島，迫不及待想回來見見「最棒的台南球迷」，並且回味想念的台灣美食。

賀亮德在1995至1998年來台效力於統一獅隊，離開台灣距今超過25年，但說起昔日的美好回憶，他仍語帶興奮。這次接到統一獅隊的邀請，一些他過去來台認識的朋友也透過訊息和電話與他聯絡，賀亮德透露：「他們都跟我說恭喜、歡迎回來，他們很期待能在台灣看到我，我也覺得很開心。」

請繼續往下閱讀...

說起過往在統一獅隊最棒的回憶，「拿到總冠軍」是賀亮德最美好的一段，來台前兩年與獅隊一同締造二連霸，賀亮德說：「我在統一獅打了四年，最好的表現就是我們拿到總冠軍，那是一位外籍球員去到那裡的原因，洋將去那裡就是要贏球，而我們做到了。」

曾拿過中職外野金手套外野手、最佳九人獎，並成為中職史上第一位洋將盜壘王。能在台灣有好表現，賀亮德坦言主因是能「做自己」。「盡力並且享受自己在做的事」是他在台灣的球的方式，也是他當時會有那些經典動作的原因，包括接外野飛球張開雙手、在打擊區面對第一球的方式等等，都是他做自己的表現。

而對於過往一同在場上拚戰的隊友們，賀亮德雖然無法一一叫出台灣球員的名字，但看到照片後就勾起滿滿的回憶，他笑說，大家的名字他記不太起來，但只要看到人就能想起他是誰，「如果到台灣有機會再遇到的話，我都會知道是誰。」

即將來台參與今年統一獅隊主場開幕戰活動，賀亮德也有一些想回味的「台灣味」，包括炒飯、香蕉及夜市美食等，也想看看這些年台灣和台南的改變。他並向台南的獅迷們喊話，「統一獅球迷、台南的球迷是全台灣最好的球迷，我想念你們。」

為了本次開幕戰主題活動，球團也特別與Vamos Sports翊起運動合作，前往美國邁阿密與賀亮德相見歡，拍攝開幕戰宣傳活動，將於今晚18:00統一獅官方Youtube頻道首播，歡迎球迷一起線上收看。https://youtu.be/I3zAUwktsA0

賀亮德。（獅隊提供）

賀亮德。（獅隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法