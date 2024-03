NBA》「有些事無法克服...」湖人罰球又遠勝對手 溜馬主帥不忍了

湖人單場罰球數遠勝溜馬。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今以150:145擊敗溜馬,不過賽後溜馬總教練卡萊爾(Rick Carlisle)在賽後記者會直批裁判吹判尺度,認為湖人無論是在罰球次數與個人犯規次數,都和溜馬天差地遠。

湖人此役全場共獲得48次罰球,罰進38顆;溜馬卻只有16次罰球機會,共罰進9顆,兩邊相差27次罰球。另外在個人犯規次數部分,湖人全隊僅被吹了14次犯規,但溜馬卻多達31次,兩隊相差17次犯規。

如此大差距的數據,讓溜馬總教練卡萊爾賽後直言,「我燜為我們的球員在比賽中已經拚盡全力,然而有些事情就是不可能克服。罰球差了27次是其中之一,另外一個就是個人犯規差了17次,我就說到這。」

湖人此役攻下150分,創下本季單場新高,而這也是湖人隊史自1987年後的單場最高得分。此外,兩隊加起來總得分為295分,也是本季第三高得分的比賽。

Rick Carlisle on the loss to the Lakers: "There were certain things that were impossible to overcome...The 27 free throw differential is one and the 17 foul differential is the other. And I'll leave it at that." pic.twitter.com/Pbbsav25ZY