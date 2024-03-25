NBA》「有些事無法克服...」湖人罰球又遠勝對手 溜馬主帥不忍了

湖人單場罰球數遠勝溜馬。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今以150：145擊敗溜馬，不過賽後溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）在賽後記者會直批裁判吹判尺度，認為湖人無論是在罰球次數與個人犯規次數，都和溜馬天差地遠。

湖人此役全場共獲得48次罰球，罰進38顆；溜馬卻只有16次罰球機會，共罰進9顆，兩邊相差27次罰球。另外在個人犯規次數部分，湖人全隊僅被吹了14次犯規，但溜馬卻多達31次，兩隊相差17次犯規。

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如此大差距的數據，讓溜馬總教練卡萊爾賽後直言，「我燜為我們的球員在比賽中已經拚盡全力，然而有些事情就是不可能克服。罰球差了27次是其中之一，另外一個就是個人犯規差了17次，我就說到這。」

湖人此役攻下150分，創下本季單場新高，而這也是湖人隊史自1987年後的單場最高得分。此外，兩隊加起來總得分為295分，也是本季第三高得分的比賽。

Rick Carlisle on the loss to the Lakers: "There were certain things that were impossible to overcome...The 27 free throw differential is one and the 17 foul differential is the other. And I'll leave it at that." pic.twitter.com/Pbbsav25ZY — Bally Sports Indiana （@BallySportsIN） March 25, 2024

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