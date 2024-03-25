中職》栗山要來看大王了！台鋼主場開幕戰有請重量級嘉賓

栗山英樹是王柏融效力日職火腿時的監督。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹球團今天宣布，在4月5日於高雄澄清湖球場登場的主場開幕戰，將邀請兩位前後任日本武士隊監督栗山英樹和井端弘和來台擔任嘉賓；由於栗山也是王柏融效力日職火腿時的監督，他實現去年底「有機會一定飛到台灣找你」的承諾，更成師徒重逢的一大佳話。

中職新軍台鋼雄鷹今年正式飛向一軍舞台，31日將作客新莊球場和樂天桃猿交手、展開隊史第一戰，而4月5-7日則是台鋼首次的主場開幕系列戰，對球團來說更是意義別具，也因此特別邀請兩大重量級嘉賓從日本來台，為歷史性的首場主場開幕戰造勢。

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栗山英樹透過台鋼球團指出：「能在台鋼雄鷹的主場高雄，參與球隊主場開幕戰這歷史性一刻，感到非常榮幸。我曾經擔任日本武士隊總教練，並與台灣對戰過，了解台灣選手雄厚的潛力，也有很多機會親身體驗台灣民眾對棒球的關心，相信台鋼雄鷹挑戰中華職棒一軍戰場，必定能再掀起台灣棒球熱潮。」

王柏融在2018年底在台北進行加盟火腿記者會時，時任火腿監督的栗山親自來台出席，而當時擔任Lamigo桃猿總教練的洪一中也在場見證。到了去年底王柏融在出席返台加盟台鋼記者會時，栗山則透過影片獻上祝福，還在影片中承諾：「有機會我一定會飛到台灣找你。」

如今擔任火腿首席棒球總管（CBO）的栗山也信守承諾，用實際行動支持中職新軍，也力挺過去子弟兵，他說：「能看到過去在日本火腿一起並肩作戰過的王柏融選手，身為隊長率領著球隊的身影，感到非常期待與開心！」而洪一中如今執掌台鋼兵符，這三人的緣分也成另一焦點。

栗山在去年3月率日本武士隊在經典賽奪冠後卸下國家隊兵符，而新任國家隊監督井端弘和去年則率日本武士隊拿下亞冠賽冠軍，他也和台鋼球團關係密切，2022年秋訓來台擔任客座內野守備教練，2023年8月擔任U12日本代表隊監督再次來台，並趁著台鋼在台南出賽時前往球場與洪總碰面，並勉勵過去指導過的選手。

井端弘和去年底再利用私人時間來台，並趁著冬盟賽事開打前關心台鋼選手近況，如今他更將來台見證台鋼隊史主場首戰，「恭喜台鋼雄鷹迎來主場開幕戰，並正式成為台灣職棒運動的一軍成員。前年我擔任客座教練的職棒球團，如今要踏上一軍戰場，感到非常開心，希望接下來能一起將亞洲棒球推上世界更高層級，由衷祝福今年球季台鋼雄鷹能有活躍的表現，團隊蒸蒸日上！」

栗山英樹。（日本火腿球團提供）

井端弘和。（台鋼雄鷹提供）

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