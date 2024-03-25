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中職》Fubon Angels春訓見面會 李晧禎、南珉貞先用影片說哈囉

2024/03/25 14:08

今年Fubon Angels的大隊長將由秀秀子擔任。（球團提供）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今天在新莊球場舉辦春訓媒體見面會，帶來2024年度主題曲「Go Stronger」舞蹈表演開場，會中也公布今年Fubon Angels的大隊長，將由秀秀子擔任，秀秀子說：「謝謝女孩們給我這個機會，2024年我們也要夠悍、夠美，準備好朝向各領域發展，也期待和悍將家人們一起拿下總冠軍」

Fubon Angels目前陣容有21位正式成員，分別為東東、慈妹、潔米、檸檬、朱朱、秀秀子、丹丹、蓁蓁、Tiffany、Jessy、安娜、維心、Kesha、沁沁、奶昔、大頭、卡洛琳、栗子、寶兒與韓籍成員李晧禎、南珉貞，另外有3名練習生潔潔、雅惟和Kapo。李晧禎和南珉貞因另有行程，先在影片中和大家說哈囉。

為了迎接迎接中華職棒全新賽季的到來，今年透過女孩間票選，選出了Fubon Angels大隊長及各組組長，大隊長由秀秀子擔任，另外還有負責女孩舞蹈編排和和訓練的舞蹈訓練組長檸檬、副組長大頭，負責管理女孩們休息室衛生秩序的生活管理組長潔米，統整女孩們外在美的服裝造型組長丹丹，以及與粉絲們互動重要任務的社群行銷組長栗子。

除了各組組長之外，加入Fubon Angels第5年的蓁蓁也將迎接新的挑戰，接任應援團儲備幹部，除了平時的啦啦隊應援外，每周三的4到6局也會在應援舞台上帶領悍將家人們一同為悍將加油吶喊。蓁蓁說：「接下這個任務既緊張又期待，我會跟著阿崔學習，期待能讓大家看到不一樣的我，是全新面貌的蓁蓁！」

富邦悍將開幕戰將於4月3日在新莊棒球場登場，當日Fubon Angels將全員到齊，展現全新的應援。

今年Fubon Angels的大隊長將由秀秀子擔任。（球團提供）

加入Fubon Angels第5年的蓁蓁接任應援團儲備幹部。（球團提供）

Fubon Angels。（球團提供）

Fubon Angels。（球團提供）

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