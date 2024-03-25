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MLB》350萬美元的誘惑 崔志萬小聯盟開季遭韓媒質疑

2024/03/25 16:02

崔志萬。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓籍野手崔志萬先前與大都會簽下一張350萬美元的複式合約，近期大都會在宣布陣容時確定他未能夠在大聯盟開季，韓媒也質疑他的選擇是否太過魯莽。

現年32歲的崔志萬生涯在大聯盟打滾已經長達8個賽季，累積525場出賽，敲出67轟，打擊率2成34，生涯的OPS+（標準化攻擊指數）為112，是火力在聯盟平均以上的野手。曾在天使、洋基、光芒、海盜與教士有大聯盟出賽紀錄。

休賽季崔志萬一度傳出吸引多支球隊興趣，最終與大都會簽下一張最高可以領350萬美元的複式合約，不過開季未能登上大聯盟，他也沒有選擇跳脫，會從小聯盟開季等待機會。韓媒《朝鮮體育》以「350萬美元的誘惑，是過於魯莽的挑戰？」為題，表示雖然升上大聯盟最高可以得到350萬美元，但如今被排除在開幕戰名單之外，未來的選擇也備受關注。

崔志萬生涯主要都擔任一壘手與指定打擊，但大都會已經有阿隆索（Pete Alonso）這名不動一壘手，再加上近期又簽下明星重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）使崔志萬定位變得相當尷尬。據同一篇報導指出，崔志萬在休賽季還有收到1年100萬美元的大聯盟合約，以及日職合約，但在2月時崔志萬表示，他認為自己還沒到去日本打球的時間。

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