晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》日媒曝大谷翔平於首爾開幕戰後 曾在休息室「飆罵水原」

2024/03/25 16:24

大谷翔平（左）與前任專屬翻譯水原一平（右）。（資料照，今日美國）

〔即時新聞／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平的前翻譯水原一平，近期被爆出涉及非法賭簽賭風波，更被指控涉嫌大規模竊取大谷資金還賭債，目前已遭道奇開除。日本八卦週刊《SmartFLASH》今（25）日加碼爆料，有南韓棒協官員透露在首爾開幕戰賽後，聽到道奇隊的球員休息室傳來大谷的怒吼聲，疑似正在飆罵水原。

根據日本媒體《SmartFLASH》報導，大聯盟海外開幕賽首爾戰於本月20日展開，而在同日下午，水原一平因涉嫌動用大谷翔平逾450萬美元（約新台幣1.41億元）的資金償還非法賭債，遭道奇隊開除。報導指出，道奇開幕戰以5比2獲得首勝，然而賽後大谷翔平並未有太過開心的情緒，反而被現場相關人士聽到他疑似在休息室發飆的情況。

根據當日一名南韓棒球官員透露，比賽結束後，他聽到在道奇板凳區聽到大谷在朝某人大聲咆哮，雖然他沒親眼看見人，但聽得出來是大谷的聲音，「之後大谷和水原等人進入更衣室，大約過20分鐘後，大谷一臉憤怒地走出來。」報導指出，大谷賽後發飆的原因，很可能是水原在休息室向大谷坦白自己因非法賭博，被道奇隊開除的事情，而這個時間點，也與《ESPN》的報導吻合。

根據《ESPN》專訪水原的報導，水原一平是在開幕戰打完之後，和道奇球團表示他涉賭的事會爆出來，而他自己則在休息室向道奇全隊成員說明此事，之後他就遭到道奇開除。另據報導指出，水原先前在日職北海道火腿隊時並沒有展現出類似賭博的喜好，一名前火腿隊成員透露，「（水原）給人一種很細心的印象，也許是到美國拿到高薪後，一切都變了。」

目前美國媒體和民眾，對於大谷的批判日益增多，很多美國人認為大谷應該和一般的有錢人一樣對金錢很敏銳，因此律師團為保護大谷，選擇和水原合作說謊；不過依照日本球迷的看法，大谷對於理財沒有什麼概念和興趣，他從來不會自己打理金錢，在日職時的薪資也多半交給家人，本身更從不沾賭，所以傾向水原應該是背叛了大谷對他的信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。