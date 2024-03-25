MLB》日媒曝大谷翔平於首爾開幕戰後 曾在休息室「飆罵水原」

大谷翔平（左）與前任專屬翻譯水原一平（右）。（資料照，今日美國）

〔即時新聞／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平的前翻譯水原一平，近期被爆出涉及非法賭簽賭風波，更被指控涉嫌大規模竊取大谷資金還賭債，目前已遭道奇開除。日本八卦週刊《SmartFLASH》今（25）日加碼爆料，有南韓棒協官員透露在首爾開幕戰賽後，聽到道奇隊的球員休息室傳來大谷的怒吼聲，疑似正在飆罵水原。

根據日本媒體《SmartFLASH》報導，大聯盟海外開幕賽首爾戰於本月20日展開，而在同日下午，水原一平因涉嫌動用大谷翔平逾450萬美元（約新台幣1.41億元）的資金償還非法賭債，遭道奇隊開除。報導指出，道奇開幕戰以5比2獲得首勝，然而賽後大谷翔平並未有太過開心的情緒，反而被現場相關人士聽到他疑似在休息室發飆的情況。

請繼續往下閱讀...

根據當日一名南韓棒球官員透露，比賽結束後，他聽到在道奇板凳區聽到大谷在朝某人大聲咆哮，雖然他沒親眼看見人，但聽得出來是大谷的聲音，「之後大谷和水原等人進入更衣室，大約過20分鐘後，大谷一臉憤怒地走出來。」報導指出，大谷賽後發飆的原因，很可能是水原在休息室向大谷坦白自己因非法賭博，被道奇隊開除的事情，而這個時間點，也與《ESPN》的報導吻合。

根據《ESPN》專訪水原的報導，水原一平是在開幕戰打完之後，和道奇球團表示他涉賭的事會爆出來，而他自己則在休息室向道奇全隊成員說明此事，之後他就遭到道奇開除。另據報導指出，水原先前在日職北海道火腿隊時並沒有展現出類似賭博的喜好，一名前火腿隊成員透露，「（水原）給人一種很細心的印象，也許是到美國拿到高薪後，一切都變了。」

目前美國媒體和民眾，對於大谷的批判日益增多，很多美國人認為大谷應該和一般的有錢人一樣對金錢很敏銳，因此律師團為保護大谷，選擇和水原合作說謊；不過依照日本球迷的看法，大谷對於理財沒有什麼概念和興趣，他從來不會自己打理金錢，在日職時的薪資也多半交給家人，本身更從不沾賭，所以傾向水原應該是背叛了大谷對他的信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法