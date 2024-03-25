NBA》湖人罰球海放對手又成話題！ 美媒點出本季超誇張數據

湖人本季比對手多罰420球是本季最多。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日以單場150分的超高得分擊敗溜馬，但賽後雙方的罰球數量差距又再次引起爭議，數據指出，本季湖人罰球比對手多420罰，遠勝第二名的公鹿。

儘管在賽後抱怨裁判的吹判尺度會遭到罰款，但湖人本季的罰球次數卻依然數次對手大呼不公平，今日湖人擊敗溜馬的比賽，湖人整隊罰48球，比溜馬16罰多了32次罰球機會，最終雙方罰球進球差為27球（湖人48罰38中，溜馬16罰9中），賽後溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）便提及兩隊的罰球差距以及犯規差（17次）。

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不僅今日比賽就有對手主帥公開抱怨過湖人的罰球數，先前灰狼主將愛德華茲（Anthony Edwards）就抱怨過湖人罰球太多，該場比賽戴維斯（Anthony Davis）一人站上罰球線上的次數為13次，等同於灰狼整隊站上罰球線的次數。

今年1月10日暴龍與湖人一戰，當時湖人在第四節獲得23次罰球機會，反觀暴龍第四節僅有2次罰球機會，是本季第四節罰球差距最大的一戰。賽後暴龍主帥拉賈柯維奇（Darko Rajakovic）便直接怒噴：「你要怎麼跟我解釋這種狀況？今晚就是要他們贏球？如果是這樣你直接跟我們講就好，我們就不會來了。那就給他們贏。今晚並不公平，這對我們來說不是第一次發生。」

數據媒體《Statmuse》在今日貼出本季湖人誇張的罰球數據，指出湖人本季比對手多罰420球，是聯盟第一名，而第二名的公鹿本季則比對手多罰222球。

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