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中職》台鋼雄鷹全力催票！ 主場開幕戰開賣首日已破萬人

2024/03/25 17:46

澄清湖棒球場的草皮，持續養護為可比賽狀態。（資料照，市議員邱俊憲提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹今年即將飛向一軍，迎戰隊史第一個一軍賽季，而隊史主場首戰將於4月5日在澄清湖棒球場迎戰富邦悍將，3連戰展開主場開幕系列賽。

台鋼雄鷹上半季主場例行賽（除大巨蛋場次外）預售票於今（25）日中午12點開賣，立即獲得球迷熱烈迴響，4月5日在澄清湖棒球場歷史性開幕戰門票預售突破萬人，4月6日第二戰也突破六千人，喜迎雄鷹元年盛事！球團今天下午公布主場開幕戰邀來重量級貴賓栗山英樹、井端弘和，為雄鷹歷史性主場第一戰再添榮耀，也再掀起一波話題。

高雄在地職業棒球隊台鋼雄鷹深耕高雄在地，除了路口「拜票」，更將於3月30日在高雄市區進行車掃，由洪一中總教練帶領人氣球星陳文杰，還有台鋼集團桂田文創Wing Stars啦啦隊，再次走上高雄街頭，號召高雄市民站出來，用各種實際行動繼續猛催主場開幕系列戰票房，希望獲得高雄在地球迷的認同。

台鋼雄鷹上半季主場例行賽（除大巨蛋場次外）預售票熱賣中，2024台鋼雄鷹預售票於全家售票網獨家上線（線上購票：https://reurl.cc/orjmXj）。

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