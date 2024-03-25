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電競》視格鬥電競為一生志業 林立偉未來退役有教練夢

2024/03/25 19:17

林立偉（右）。（資料照，奧會提供）

〔中央社〕把格鬥遊戲當作一生志業，台灣快打旋風電競選手「五股石油王」林立偉透露，即便有朝一日從選手退役，還想轉任教練，延續自身電競之路。

去年對林立偉來說，算是一個豐收的賽季，不僅勇奪世界格鬥電競盛事Evolution Championship Series（EVO）Japan冠軍，更在杭州亞運拿下「快打旋風5」的銅牌，不僅讓台灣民眾更加認識他，甚至走在路上還會被認出來，並且要求合照。

林立偉接受中央社採訪時表示，其實心態上沒有太多改變，不過真的沒想過拿到亞運賽事獎牌，還被總統蔡英文接見，「以前常開玩笑說，當電競選手這麼多年，我在日本比台灣還紅。」

然而，在風光奪牌的背後，林立偉每天總計要花6到10小時訓練，包含與不同角色的玩家做針對性練習、看影片研究其他選手的打法，加上比賽需要比較好的體力，因此每週還有安排1對1體能訓練，「除了反應能力外，策略、技能也是重要的一環。」

從小就接觸格鬥類型遊戲，林立偉即便出社會成為上班族，仍然沒有放棄這項最愛的休閒娛樂，他形容這是自己一生的志業，尤其粉絲、家人及朋友的支持，更是驅使他不斷前進的動力，「就算今天決賽贏了，我還是會想要繼續贏下去，因為很喜歡這件事，享受激烈競爭的感覺。」

電競選手生涯總有結束的一天，林立偉也透露，未來期許利用自身經驗，轉換為教練角色，以延續自己的電競之路，「雖然沒有當過教練，但我覺得自己很適合，畢竟在選手生涯累積很多經驗，這些都能成為擔任教練的養分。」

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