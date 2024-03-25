桌球》WTT仁川冠軍賽週三開打 林昀儒首輪迎戰丹麥一哥

林昀儒。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕總獎金30萬美元的2024WTT仁川冠軍賽，3月27日（本週三）將在南韓點燃戰火，今天下午進行抽籤儀式，世界排名第6的「沉默刺客」林昀儒男單首輪將迎戰丹麥一哥葛洛斯；台灣一姐鄭怡靜首場則對上18歲的地主新星金娜英。

這場只邀請男、女子組各32名世界頂尖高手參賽的冠軍賽，冠軍可獲得1.5萬美元獎金及1000分積分。不過剛奪得新加坡大滿貫賽男單冠軍，並第三度登上世界球王寶座的中國名將王楚欽，以身體疲勞為由宣布退賽，林昀儒也升格為第5種子。

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剛獲得日本T聯賽MVP的林昀儒，32強將迎戰世界排名28的葛洛斯，這也是兩人首度交手。小林若能順利闖冠首關，16強將遭遇兩名南韓好手張禹珍、安宰賢的勝方。

今天凌晨剛奪得貝魯特支線賽第二站冠軍的42歲老將莊智淵，首輪則碰上世界排名第9的日本「怪物少年」張本智和，兩人過去8度交手，小莊以3勝5負略居下風，且處於對戰3連敗，勢必有一場硬仗。

世界排名31的高承睿，首輪遭遇世界排名22的法國「眼鏡哥」A.勒布朗，這也是雙方首次交鋒。

女單方面，台灣唯一獲得參賽資格的鄭怡靜，首場將面對世界排名30的18歲新星金娜英，過去兩人也未曾交手，鄭怡靜若能挺進16強，恐將遭遇世界排名第二的中國名將王曼昱。

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