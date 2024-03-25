MLB》兩位內野戰將能否趕上開季？ 洋基主帥受訪透露最新狀況

拉梅修（左）、瑞佐（右）。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練布恩（Aaron Boone）在進行墨西哥熱身賽前接受訪問時談到了陣中兩位因傷缺陣的野手拉梅修（DJ LeMahieu）、瑞佐（Anthony Rizzo）的最新狀況，不料是一則以喜一則以憂。

瑞佐目前前幾天在因背部肌肉緊繃而休戰幾天後，似乎目前的身體狀況已經恢復得差不多且能夠準時參加洋基的大聯盟開幕戰了，但另一位拉梅休的右腳傷勢卻沒有像洋基和他本人所想的恢復那麼快。

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當布恩談到瑞佐時認為他的恢復狀態非常好，應該能夠順利趕上開幕戰:「我不久前才剛和瑞佐透過簡訊連絡，他非常有可能在美國時間周一就能參加春訓的最後一場熱身賽，雖然他自己認為周日的比賽也可以打，但我們希望他謹慎一點，無論星期一有沒有上場，最重要的還是要為開幕戰做好準備。」

而拉梅修的狀況卻沒有那麼理想，對此布恩直言:「拉梅修的狀態還沒調整好，他在週日雖然已經能做很多動作了，但他仍覺得身體感到痠痛，雖然仍有機會趕上開幕戰，但接下來還是得觀察他開幕戰前每天身體的復原狀況才能做最後決定。」

儘管拉梅修還不確定能否參加開幕戰，但當布恩被問到拉梅修是否會從10天傷兵名單中開季時，布恩表示:「我真的不知道，如果他只需要休息幾天，那我們應該就不會這樣做，但很顯然目前還需要再觀察幾天才能做出最終決定。」

若拉梅修最終趕不上開季，那洋基的先發三壘手將交由卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）來擔綱，卡布雷拉雖然在春訓一開始打擊表現不佳，但隨後他逐漸回溫，在最近五場比賽中11個打數擊出4支安打，其中有2發全壘打，此外他在防守位置上除投捕手以外都能守的特色也讓他成為洋基陣容中的一枚活棋。

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