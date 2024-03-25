謝國城盃少棒》台南市連2場完封勝！ 獅隊餅總現場見證兒子出賽

臺南市林楷晏是統一獅總教練林岳平之子。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕113年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽第2天，以崇學國小為代表的臺南市，連2場都是先發投手憑一己之力完封，今（25）日林暐諺用55球獨挑大梁，封鎖新北市的興穀國小，再加上打線有14支安打相助，終場就以13：0「扣倒」勝出。

林暐諺5局只被敲2支安打，沒有任何保送並有7次三振，獲臺南市總教練蘇煒智肯定：「表現很好，壞球率不高，且變化球掌控度好，雖然速度不快但是有控球，位置都壓很低，不好攻擊。」

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林暐諺透露以前因為控球不好，都無法撐到3局，所以今天賽前原本給自己預設4局，結果一路投完比賽覺得表現很滿意，高興終於將準度丟出來。他同時擔任隊上的開路先鋒，此役卻棒子熄火、3打席盡墨，但依舊直說比較喜歡打擊。

繼前一天林孟皞完封臺中市後，林暐諺也複製貼上，總計2場比賽只用掉2名投手，而且休息2天後通通「解封」，可以全體投手征伐勝部冠軍戰，蘇煒智很是滿意，「保持在勝部真的比較有優勢，場次少、投手消耗量低。」

臺南市有6人繳出雙安，包含第4棒的郭彥鈞和第5棒的林仕祐，2人共挹注5分打點，攜手撐起攻擊端。林楷晏雖然沒有敲出安打，但是2打席都選到保送上壘，加上前役2支內野安打，目前上壘率百分百，他的爸爸、統一獅總教練林岳平今天也到場觀戰。

臺南市林暐諺5局完封勝。（台灣世界少棒聯盟提供）

南投縣新豐國小則是在投手群合繳16K幫襯下，以2：1力克彰化縣東山國小，前一場在延長賽用致勝安打幫助球隊的劉與責，今天化身終結者守住1分領先再扮功臣。

南投縣前2局都有滿壘、無人出局的大好契機卻卡彈，只靠著滾地球各換1分，讓投手們只能小心守護些微領先，先發的許晉譯雖然一共被敲出3支安打、還有1個保送，不過2.2局投球通通自力抓出局數送8K，安然度過掉分危機。

4局上彰化縣追回1分，南投縣趕緊更換牛棚投手押出劉與責，他嚴格把關最後3局，即使6局上面對無人出局，一、二壘有人，也臨危不亂，連飆2K後製造再見內野飛球接殺。

加上劉與責幫忙挹注的7次三振，南投縣今天總共賞給對手16K，讓前一場發出17K的彰化縣改當苦主。

南投縣總教練林欣甫形容劉與責，是全隊最穩健的大將，攻守方面都能穩定軍心，因為他投球位置準確，也敢丟內角球，所以設定他扮演終結者，「球速最快約110公里，還有2種變化球，而且不管場上什麼狀況都不會受影響自亂陣腳。」

兩組勝部冠軍戰的名單先後出爐，A組將由臺南市和南投縣正面碰頭，B組則是勁旅桃園市和臺北市的較量，勝方將率先確保4強席次，就看28日誰能先出線。

南投縣劉與責後援3局守勝。（台灣世界少棒聯盟提供）

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