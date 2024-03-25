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中職》職業運動首次！中職35年開打 台北101點燈

2024/03/25 19:30

中華職棒首次出現在101點燈，也是職業運動首次躍上台北101，代表著中華職棒35年新賽季的到來。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中華職棒邁入第35年，台北101大樓今（25）日晚間6點30分點燈，球迷朋友都能在台北101大樓上看到祝福文字，不僅是中華職棒首次出現在101點燈，也是職業運動首次躍上台北101，代表著中華職棒35年新賽季的到來。

中華職棒35年的年度口號「REGEN再創顛峰」，REGEN是英文「REGENERATION」的縮寫，象徵中華職棒歷經高峰與低谷，15年後再度重返6隊局面，聯盟將持續引領台灣棒球向前，朝著永續經營，再創下一個顛峰時代。3月25日晚間可看見台北101打著「中華職棒35周年，職棒熱血開打，加油！加油！加油！」大大的字幕，為中華職棒送上祝福！

中華職棒進軍臺北大巨蛋，是今年球迷朋友討論度極高的話題之一，熱身賽兩場大巨蛋賽事開紅盤，兩天總計湧入超過3.6萬人進場，顯示出臺北大巨蛋的魅力。今年中華職棒六隊交戰，各球隊也都安排大巨蛋主場賽事，邀請所有球迷體驗最特別的棒球饗宴。

中華職棒35年開幕戰3月30日在臺北大巨蛋舉行，由去年的台灣大賽組合樂天桃猿交戰味全龍，這也是味全龍今年的主場首戰。3月31日，樂天桃猿將在新莊棒球場開打，交戰對手是首度在一軍亮相的台鋼雄鷹；同日，在台南球場的比賽，統一7-ELEVEn獅迎接主場開幕，將對上富邦悍將。

4月3日，中信兄弟進軍臺北大巨蛋，將和台鋼雄鷹進行為期2天的賽事；同日，新莊球場的比賽，富邦悍將迎來主場開幕，對手是統一7-ELEVEn獅，今年將看見一日三地之賽事進行，也是中華職棒難得一見的盛況。清明假期三連戰，4月5日台鋼雄鷹回到高雄大本營交手富邦悍將，澄清湖棒球場舉辦台鋼雄鷹主場首戰，也將吸引眾多球迷擠進澄清湖棒球場。

蔡其昌會長特別感謝台北101點燈為中華職棒送上祝福，也代表著中華職棒35年即將到來，聯盟將帶著球迷朋友的熱情和回憶持續傳承，敘寫新的篇章，重返15年前的六隊交戰，話題十足，全新賽季精彩可期，誠摯邀請所有的球迷朋友踴躍進場，一起迎接中華職棒35年！

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