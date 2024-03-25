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中職》富邦悍將新秀林旺熙 可望開季一軍

2024/03/25 19:55

富邦悍將林旺熙。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將新秀林旺熙在公辦熱身賽獲得教練好評，今年可望繼曾峻岳後直接從一軍開季，他也接受曾峻岳的建議，希望自己放開去投不要綁手綁腳。

林旺熙在公辦熱身賽出賽3場，包括17日在大巨蛋登板，共投4局被打4支安打無失分，拿到救援成功、中繼成功各1次，球速最快測得145公里，還沒回到大學時期的151公里。

投手教練郭勇志指出，林旺熙這3場投得很穩定，嘗試跨局的表現也不錯，控球也比大學時期進步，雖然變化球的控制力還要修正，確實有機會進入開季一軍名單，球隊仍希望他找回以前的球速。

林旺熙表示，公辦熱身賽的張力與自辦熱身賽不同，為此難免有點放不開，甚至感到壓力一直很緊張，動作也有點跑掉，他雖在開訓典禮高喊「幹掉曾峻岳！」，曾峻岳仍以過來人的身分提供建議。

林旺熙透露，曾峻岳看出他比自辦熱身賽綁手綁腳，建議他必須從公辦熱身賽就放開去投，「春訓的目標就是開季一軍，現在離目標愈來愈近，希望趕快調整好。」

林旺熙現年20歲，去年季中選秀第3輪被富邦指名，以簽約金330萬元附帶激勵獎金30萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約加盟，去年只在二軍出賽1場，用18球面對5人次失4分，連1個出局數都沒拿到。

富邦悍將林旺熙。（記者林正堃攝）

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