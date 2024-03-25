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中職》首次以人父身分迎接開季 梁家榮：承擔的責任與動力都不同

2024/03/25 20:33

梁家榮。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕梁家榮今年在公辦熱身賽擊出12支安打與林立並列全隊最多，幾乎等於前3年公辦熱身賽合計13支的產量，但他不覺得今年迎接開季的狀況是生涯最佳，與過去春訓唯一的不同，應該只是升格當了爸爸而已。

梁家榮指出，熱身賽是球季的前哨戰，選手都希望有個好的起點，教練也希望用正式比賽的規格面對，今年春訓以來的狀況雖然不錯，開季還是有很多地方要注意，「熱身賽不準啦！不光只是我，對方的投手一樣在為開季做調整。」

梁家榮表示，雖然帳面成績看起來不錯，實際狀況如何自己最清楚，選手一定會有高低起伏，初期他也遇到困境、出現困惑，隨著賽程才慢慢調整起來，重要的是如何把感覺維持到球季，「我沒有任何預設，就是盡全力準備好開幕戰。」

梁家榮認為，今年獲得的打席比前3年多，讓他更容易藉由比賽去調整，其次是心態，以前會擔心能不能上一軍，或是在一、二軍上下，今年只想著如何能為球隊做出貢獻，「我也時刻提醒自己，打不好也是會被取代，但是擔心的成分沒有以前多。」

真要說與過去有什麼不同，梁家榮覺得，應該是去年9月兒子出生，讓他今年第1次以新手爸爸的身分參加春訓，「因為多了個家庭，要承擔的責任與打球的動力，都跟以前不同，打棒球就跟生活一樣，都要拿出最好的表現，才能爭取更多的機會。」

梁家榮。（記者林正堃攝）

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