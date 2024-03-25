中職》富邦悍將8：2勝樂天桃猿 公辦熱身賽戰績第1「M1」

樂天9局再遭重創。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天以8：2擊敗樂天桃猿打出3連勝，戰績6勝1敗1和、勝率0.857繼續「往天涯的盡頭單飛」，明天對中信兄弟只要不輸，就連續2年拿到公辦熱身賽戰績第1，也是富邦自2017年起第4次在球季開打前領跑。

富邦一開賽就靠保送、犧牲觸擊、安打攻佔一、三壘，李宗賢於范國宸打擊時趁投手犯規跑回本壘先馳得點，6局上又靠王正棠、申皓瑋、高國麟安打串聯以2：1拿回領先，8局上再靠蔣智賢、高國麟相繼安打追加第3分，9局上更痛打樂天最大罩門鯨吞5分。

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富邦動用5名投手，新洋投羅戈開賽起讓樂天6上6下，用59球投5局失1分，被2支安打集中在3局下，賴智垣、林栚呈各投1局都讓對手3上3下，曾峻岳用14球投1局、挨1轟失1分，富藍戈接手9局下無失分。

羅戈。（記者林正堃攝）

富邦悍將自2017年起，陸續於2018、2020、2023年拿到公辦熱身賽戰績第1，今年可望寫下8年內第4次，也是第1次在主場新莊達成，8年來在公辦熱身賽累計35勝18敗7和，是唯一勝率超過6成（0.660）的球隊。

樂天今天第9局又丟5分，今年公辦熱身賽在第9局共失26分，連同1次在第10局失1分，第9局以後共失27分。

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