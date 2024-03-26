MLB》官網預測道奇本季獲兩大獎！ 山本由伸噩夢初登板仍被看好

山本由伸（左）。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方做出新賽季4大年度獎項預測，其中道奇隊被認為有機會在今年一口氣網羅MVP與新人王兩大獎，得主則是貝茲（Mookie Betts）與山本由伸，金鶯隊則被認為能夠拿下塞揚獎與新人王。

大聯盟官網記者蘭達瓦（Manny Randhawa）詢問88位大聯盟員工關於2024年賽季MVP、塞揚獎、新人王與最佳總教練的預測，其中美聯部分，MVP得主為洋基隊新同學索托（Juan Soto）、塞揚獎為金鶯隊新同學柏尼斯（Corbin Burnes），新人王則是金鶯隊J.哈勒戴（Jackson Holliday），最佳總教練是老虎隊辛奇（A.J. Hinch）。

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國聯方面，MVP為道奇隊貝茲、塞揚獎是勇士隊史崔德（Spencer Strider），新人王為道奇隊山本由伸，最佳總教練是小熊隊康索（Craig Counsell）。

山本由伸在生涯第一場比賽就受到震撼教育，不過文中指出，雖然他有個不好的開局，但靠著他的球威以及過往在日本的紀錄：連3年拿下澤村賞與連3年的MVP，讓他依舊成為新人王的預測得主。

貝茲方面，官網提到新賽季他跟索托有賈吉（Aaron Judge）掩護一樣，有著大谷翔平與佛里曼（Freddie Freeman）兩位MVP掩護，有望讓他的產出提升更上一層樓，去年貝茲打出生涯新高的39轟還有0.987的攻擊指數，最終在票選上輸給勇士隊的阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），而阿庫尼亞在今年的預測票選上僅落後貝茲一點點。

貝茲。（今日美國）

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