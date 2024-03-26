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MLB》大谷發聲後馬上投入訓練！手術後睽違7個多月首度投球（影音）

2024/03/26 07:52

大谷翔平。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平稍早召開記者會，首度向外界說明前翻譯水原一平涉賭案，他強調自己從未參與賭博，並稱水原一平向他撒謊。而在記者會結束後，大谷馬上就投入訓練，睽違7個月再次拿起手套投球。

大谷翔平與翻譯艾爾頓（Will Ireton）今公開發聲，但不接受訪問。在11分鐘的記者會中，大谷透露水原一平不僅從他的帳戶竊取資金，還向道奇球團所有人說謊。同時澄清自己到首爾打海外賽後才知道水原一平欠的是賭債，更表示自己從未涉及賭博。

記者會後，大谷一如既往「訓練狂人」模式，馬上投入訓練。根據日媒《日刊體育》報導，大谷自去年8月動完手肘手術後，睽違7個多月以來首度拿起手套投球。他今天與訓練人員進行約20公尺的傳接球，投完25顆後先和醫療人員交換意見，接著再投約25顆，總計約50顆球。

二刀流的大谷在去年肘部尺側副韌帶（UCL）撕裂，導致他必須動刀，本季確定無法登板投球，僅剩「一刀流」的他預計2025年重返投手丘。根據道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的說法，大谷今天的投球訓練也符合他從首爾回到美國後的時間表，未來也將開始更全面進行投球復健訓練。

大谷翔平。（美聯社）

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