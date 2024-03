MLB》超火燙！鈴木誠也單場雙響砲 轟破「酷斯拉」、大谷翔平紀錄

鈴木誠也。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕號稱「日本神鱒」的鈴木誠也春訓狀況超火燙!小熊今日在熱身賽迎戰紅雀,鈴木誠也上演單場雙響砲,春訓至今已經炸了6發全壘打,也一舉打破「酷斯拉」松井秀喜與二刀流巨星大谷翔平的紀錄。

鈴木誠也今擔任先發第二棒右外野手,1局下就砲轟紅雀先發投手梅茲(Steven Matz),打出左、中外野陽春砲。3局下第二打席選到四壞保送,5局下再度教訓梅茲,再度將小白球送出左外野大牆,又是一發陽春砲。最終鈴木誠也2打數2安打都是全壘打,但小熊3:6輸球。

鈴木誠也今年春訓出賽15場,打擊率0.459、攻擊指數1.593,累積6發全壘打,與釀酒人阿德梅斯(Willy Adames)、金鶯大物考瑟(Colton Cowser)和遊騎兵大物朗福德(Wyatt Langford)並列第2多,僅次海盜克魯茲(Oneil Cruz)和金鶯史陶爾斯(Kyle Stowers)的7轟。

此外,根據日本雅虎的專欄作家宇根夏樹指出,鈴木誠也在春訓的6轟已經打破日本球員最多轟紀錄,超越2005年「酷斯拉」松井秀喜以及2021年大谷翔平的5轟,寫下新猷。

