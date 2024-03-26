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MLB》超火燙！鈴木誠也單場雙響砲 轟破「酷斯拉」、大谷翔平紀錄

2024/03/26 08:45

鈴木誠也。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕號稱「日本神鱒」的鈴木誠也春訓狀況超火燙！小熊今日在熱身賽迎戰紅雀，鈴木誠也上演單場雙響砲，春訓至今已經炸了6發全壘打，也一舉打破「酷斯拉」松井秀喜與二刀流巨星大谷翔平的紀錄。

鈴木誠也今擔任先發第二棒右外野手，1局下就砲轟紅雀先發投手梅茲（Steven Matz），打出左、中外野陽春砲。3局下第二打席選到四壞保送，5局下再度教訓梅茲，再度將小白球送出左外野大牆，又是一發陽春砲。最終鈴木誠也2打數2安打都是全壘打，但小熊3：6輸球。

鈴木誠也今年春訓出賽15場，打擊率0.459、攻擊指數1.593，累積6發全壘打，與釀酒人阿德梅斯（Willy Adames）、金鶯大物考瑟（Colton Cowser）和遊騎兵大物朗福德（Wyatt Langford）並列第2多，僅次海盜克魯茲（Oneil Cruz）和金鶯史陶爾斯（Kyle Stowers）的7轟。

此外，根據日本雅虎的專欄作家宇根夏樹指出，鈴木誠也在春訓的6轟已經打破日本球員最多轟紀錄，超越2005年「酷斯拉」松井秀喜以及2021年大谷翔平的5轟，寫下新猷。

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